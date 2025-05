Francja i Polska zacieśnią współpracę. "FT": Nowy traktat to ważny sygnał dla Rosji i USA

9 maja we francuskiej miejscowości Nancy Polska i Francja podpiszą nowy traktat obejmujący kwestie obronności i gospodarki. Dziennik "Financial Times" ocenia, że zbliżenie Paryża i Warszawy to skutek niepewności Polski co do dalszej roli USA w Europie, a także ważny sygnał dla Moskwy i Waszyngtonu.