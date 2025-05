Jak zapowiedział Urząd Celebracji Liturgicznych, przysięgę w Kaplicy Paulińskiej w Pałacu Apostolskim złożą o godzinie 17.30 duchowni i świeccy wyznaczeni do pracy podczas konklawe, rozpoczynającego się w środę. Przepisy w tej sprawie reguluje Konstytucja Apostolska "Universi Dominici Gregis" Jana Pawła II z 1996 roku.

Tajna przysięga pracowników Watykanu złożona bez kamer

Osoby pełniące różne funkcje oddelegowane zostały do pracy za zgodą zarządzającego Kościołem podczas wakatu kamerlinga kardynała Kevina Farrella oraz trzech pomagających mu kardynałów. Ceremonia złożenia przysięgi będzie aktem prywatnym, z dala od kamer.

Tajemnicza formuła konklawe, którą muszą wypowiedzieć wszyscy wtajemniczeni

Zgodnie z przepisami Konstytucji Apostolskiej wszyscy odpowiednio pouczeni o znaczeniu przysięgi muszą ją wypowiedzieć i podpisać według następującej formuły: "Przyrzekam i przysięgam dochować całkowitej tajemnicy wobec kogokolwiek, kto nie należy do Kolegium Kardynałów elektorów, i to na zawsze, o ile nie otrzymam specjalnego upoważnienia danego wyraźnie przez nowo wybranego papieża albo jego następców, odnośnie tego wszystkiego, co dotyczy bezpośrednio lub pośrednio głosowań i obliczeń głosów przy wyborze papieża".

Dalsza część przysięgi głosi: "Równocześnie przyrzekam i przysięgam powstrzymać się od wykorzystania jakiegokolwiek aparatu nagrywającego, słuchowego lub wizyjnego odnośnie do tego, co w okresie wyboru dokonuje się w granicach Państwa Watykańskiego, a szczególnie tego co bezpośrednio lub pośrednio w jakikolwiek sposób łączy się z czynnościami związanymi z tymże wyborem. Oświadczam, że tę przysięgę składam świadomy, że jej złamanie spowoduje w stosunku do mnie te sankcje duchowe i kanoniczne, jakie przyszły papież zdecyduje zastosować".

Przysięgę kończą słowa: "Tak mi dopomóż, Panie Boże i te Święte Ewangelie, których ręką moją dotykam".

Jakie kary grożą za złamanie milczenia podczas konklawe?

Za złamanie tajemnicy grozi najwyższa kara kościelna - ekskomunika. Ekskomunika to najcięższa kara kościelna w Kościele katolickim, polegająca na wykluczeniu osoby ze wspólnoty Kościoła. Nie oznacza jednak całkowitego „wyrzucenia z Kościoła” – osoba ekskomunikowana nadal pozostaje jego członkiem.

Nie tylko kardynałowie, ale i kwiaciarze, woźni czy kucharze złożą przysięgę tajemnicy przed konklawe 2025

Urząd Celebracji Liturgicznych kierowany przez arcybiskupa Diego Ravellego w wydanym komunikacie poinformował, że przysięgę złożą: sekretarz Kolegium Kardynalskiego, mistrz ceremonii liturgicznych oraz ceremoniarze, pracownicy Zakrystii Papieskiej; duchowny wybrany przez kardynała przewodniczącego konklawe do pomocy w wykonywaniu urzędu. Ponadto wymienieni zostali zakonnicy spowiednicy władający różnymi językami, lekarze i pielęgniarze, personel obsługi wind, pracownicy stołówki i sprzątacze.

Do przysięgi zobowiązani są również kwiaciarze i personel pionu technicznego, kierowcy wożący elektorów między miejscem ich noclegu w czasie konklawe, czyli Domem Świętej Marty a Pałacem Apostolskim, żołnierze Gwardii Szwajcarskiej i funkcjonariusze policji i żandarmerii.

Jest to w sumie kilkadziesiąt osób.

Wszyscy, którzy bezpośrednio będą pracowali przy konklawe będą w jego trakcie nocować w Watykanie i nie mogą być w kontakcie ze swoimi rodzinami.

Z Watykanu Sylwia Wysocka(PAP)