Szachy jako „potencjalny hazard”?

Ministerstwo do spraw szerzenia cnoty i zapobiegania występkom ogłosiło, że gra w szachy może być sprzeczna z zasadami islamu. Według urzędników, szachy mogą być postrzegane jako forma hazardu, co w świetle prawa szariatu jest niedopuszczalne. W związku z tym władze zawiesiły działalność całej federacji – na razie na czas nieokreślony.

Federacja szachowa zawieszona – co dalej?

Zawieszenie nie oznacza jeszcze całkowitego zakazu. Jak poinformował przedstawiciel sportowych władz Afganistanu, Atal Mashwani, decyzja ma charakter tymczasowy. Szachy będą poddane dokładnej ocenie religijnej i administracyjnej, zanim zapadnie ostateczny werdykt. W praktyce jednak oznacza to wstrzymanie oficjalnych turniejów, treningów i działalności związkowej.

Nie pierwszy taki przypadek

To nie pierwszy raz, gdy talibowie sięgają po radykalne decyzje w sporcie. Wcześniej całkowicie zakazano m.in. walk MMA, które uznano za zbyt brutalne i sprzeczne z wartościami islamskimi. Tym razem jednak reakcje są bardziej powściągliwe – wielu komentatorów sugeruje, że chodzi raczej o próbę ideologicznej kontroli niż rzeczywisty konflikt z religią.

Co mówią szachiści?

Australijski szachista i dziennikarz Ian Rogers, powołując się na źródła w afgańskiej federacji, zaznacza, że nie chodzi o definitywny koniec szachów w Afganistanie. Zawieszenie ma być środkiem ostrożności do czasu wyjaśnienia zgodności gry z religijnymi zasadami. Niemniej jednak dla wielu miłośników szachów w tym kraju to kolejny cios w wolność sportu i kultury.

Czy szachy wrócą na afgańskie stoły?

Na razie przyszłość szachów w Afganistanie stoi pod znakiem zapytania. Panuje niepewność co do tego, czy federacja kiedykolwiek wznowi działalność, a zawodnicy będą mogli wrócić do rozgrywek. Królewska gra znalazła się w centrum religijnego sporu – i nie wiadomo, czy wyjdzie z niego obronną ręką.

Źródło: The Khamma Press