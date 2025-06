Aktualizacja [16.06.2025 r.] - Izraelskie siły zbrojne przeprowadziły atak na zakłady nuklearne

W niedzielę wieczorem doszło do kolejnego ataku rakietowy na Izrael. W większości kraju ogłoszono alarm a mieszkańcom polecono zejść do schronów. Nad Jerozolimą słychać było eksplozje. Są doniesienia o zniszczeniach domów na północy i południu Izraela. Jak podała Irańska telewizja państwowa - zaatakowano "Tel Awiw, Hajfę i inne miasta dziesiątkami rakiet i dronów", które przedarły się przez izraelski system obrony powietrznej.

Aktualizacja [15.06.2025 r.] - Izraelskie siły zbrojne przeprowadziły atak na zakłady nuklearne

Siły izraelskie zaatakowały zakłady nuklearne w Isfahanie oraz Natanz w centralnej części Iranu – podały izrelskie źródła wojskowe. Zabito też dziewięciu irańskich naukowców zajmujących się energetyką jądrową. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła, uszkodzenie czterech "krytycznie ważnych budynków" w ośrodku jądrowym w Isfahanie, w tym w zakład przetwarzania uranu.

W związku z atakami na cele nuklearne rodzą się obawy o bezpieczeństwo – szczególnie jeżeli chodzi o ryzyko skażenia radioaktywnego. Państwowa Agencja Atomistyki uspokaja: Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej.

Siły Obronne Izraela powiadomiły również, że w nocy z soboty na niedzielę zaatakowano w Iranie kilka wyrzutni rakiet balistycznych, a także systemy obrony przeciwlotniczej i radary. Według wojska niektóre z trafionych wyrzutni były wcześniej wykorzystywane do uderzeń wymierzonych w Izrael. Izraelskie siły zbrojne zapowiedziały, że będą nadal wyszukiwać i atakować wyrzutnie rakiet balistycznych w zachodniej części Iranu

Przedstawiciel sił izraelskich oznajmił, że Izrael ma długą listę celów, które zamierza zneutralizować w Iranie. Odmówił odpowiedzi na pytanie, jak długo ataki będą kontynuowane. Dodał, że celem izraelskiego ataku, przeprowadzonego w nocy z soboty na niedzielę, był też szef sztabu generalnego jemeńskich rebeliantów Huti Mohammad al-Ghamari.

Aktualizacja [15.06.2025 r.] Izrael i Iran przeprowadziły kolejne wzajemne ataki zbrojne - są ofiary śmiertelne

Nowa seria irańskich ataków rozpoczęła się około godziny 23:00 czasu lokalnego. W Jerozolimie i Hajfie uruchomiono syreny alarmowe, zmuszając około miliona mieszkańców do schronienia się w bunkrach. Kolejne ataki nadeszły około godz. 2:30 w nocy - izraelska armia ponownie wezwała obywateli do ukrycia się. Eksplozje rozświetliły nocne niebo nad Tel Awiwem i Jerozolimą, a system obrony powietrznej "żelazna kopuła" przechwytywał nadlatujące pociski. Około godzinę później zniesiono zalecenie pozostania w schronach.

Według służb ratunkowych, w nocnych atakach na Tel Awiw zginęło co najmniej siedem osób, w tym 10-letni chłopiec i kobieta w wieku około 20 lat. Rannych zostało ponad 140 osób. Ratownicy przeczesywali gruzy zniszczonych budynków przy użyciu latarek i psów tropiących. Izraelskie media poinformowały rónież, że w wyniku trafienia rakiety w ośmiopiętrowy budynek mieszkalny w Bat Jam, mieście położonym na południe od Tel Awiwu, zaginęło co najmniej 35 osób. Jak podali ratownicy, wielu mieszkańców udało się uratować, ale są też ofiary śmiertelne.

Z kolei Iran poinformował, że w pierwszym dniu izraelskiej kampanii zginęło 78 osób, a kolejnego dnia – kilkadziesiąt następnych. Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło w Teheranie, gdzie w wyniku uderzenia rakiety zawalił się 14-piętrowy blok mieszkalny. Wśród 60 ofiar śmiertelnych było 29 dzieci.

Według irańskich władz, celem izraelskich nalotów były m.in. magazyn ropy naftowej w Shahranie oraz rafineria w pobliżu Teheranu, gdzie wybuchł pożar. Półoficjalna agencja Tasnim poinformowała również, że izraelskie rakiety uderzyły w budynek Ministerstwa Obrony, powodując niewielkie zniszczenia.

Izraelskie ataki na Iran. Uderzono w cele wojskowe i jądrowe - są dziesiątki ofiar, w tym dzieci

W piątek nad ranem izraelskie siły przeprowadziły zmasowane ataki na terytorium Iranu. Celem były dziesiątki obiektów wojskowych, w tym instalacje jądrowe. Według irańskich źródeł uszkodzone zostały m.in. zakład wzbogacania uranu w Natanz oraz ośrodek w Parczin, gdzie mogą być prowadzone badania nad bronią atomową.

Portal Jerusalem Times poinformował, że izraelska armia kontynuowała naloty także przed południem, uderzając w cele w Szirazie i Tebrizie. W pierwszym z miast zbombardowano fabrykę pocisków, a w drugim – wojskowe lotnisko lub jego okolice. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) uspokaja, że nie wykryto wzrostu promieniowania w rejonie instalacji w Natanz. Władze Iranu przekazały też, że ataki nie objęły elektrowni jądrowej w Buszehrze.

Wśród ofiar nalotów znalazło się co najmniej kilku wysokich rangą wojskowych, w tym generał Hosejn Salami, dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, oraz szef sztabu generalnego Mohammad Bageri. Zginęło również co najmniej sześciu naukowców pracujących przy programie nuklearnym. Według irańskiej agencji Nour, tylko w Teheranie śmierć poniosło co najmniej 78 osób, a 329 zostało rannych.

Izrael deklaruje, że ich celem są obiekty wojskowe i nuklearne. Zarzuca też Iranowi przyspieszenie prac nad produkcją broni jądrowej, co – według izraelskich władz – stanowi egzystencjalne zagrożenie dla państwa żydowskiego.

Na temat konfliktu wypowiedział się, na swoim profilu w mediach społecznościowych, premier Donald Tusk: Konfrontacja między Izraelem a Iranem zmierza w kierunku regularnej wojny w regionie, która może zdestabilizować cały świat. Od czasów II wojny światowej nie byliśmy tak blisko globalnego konfliktu. Europa i Stany Zjednoczone muszą zjednoczyć siły, by powstrzymać dalszą eskalację. Jeszcze nie jest za późno!

Izraelskie ataki na irańskie obiekty nuklearne. Zginęło dziewięciu naukowców

Izraelskie ataki na irańskie instalacje nuklearne w Isfahanie i Natanzie, położone w centralnej części kraju, spowodowały poważne uszkodzenia – poinformowały izraelskie źródła wojskowe. Zgodnie z komunikatem armii izraelskiej, w wyniku przeprowadzonych działań zginęło dziewięciu irańskich naukowców i ekspertów wysokiego szczebla, którzy – jak podano – byli zaangażowani w rozwój programu broni jądrowej realizowanego przez irański reżim.

Rzecznik izraelskich sił zbrojnych przekazał również, że dotychczas nie prowadzono operacji w rejonie zakładu wzbogacania uranu w Fordo. Wcześniej władze Iranu poinformowały, że izraelskie ataki doprowadziły do uszkodzeń w ośrodku jądrowym w Fordo, zlokalizowanym w pobliżu miasta Kom.

Irański odwet na Izrael. Rakiety spadły na Tel Awiw i Jerozolimę, są ranni

W piątek wieczorem Iran przeprowadził zmasowany atak rakietowy na Izrael. Według izraelskich źródeł, wystrzelono trzy serie pocisków balistycznych, a eksplozje były słyszalne m.in. w Jerozolimie i Tel Awiwie. Rannych zostało blisko 60 osób.

Irańska Gwardia Rewolucyjna wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że atak był „zdecydowaną i precyzyjną odpowiedzią” na wcześniejsze izraelskie uderzenia. Celem miały być dziesiątki baz wojskowych i instalacji strategicznych na terenie Izraela. Nie możemy pozwolić, by reżim syjonistyczny prowadził ataki w stylu „uderz i uciekaj” bez poważnych konsekwencji - stwierdził duchowy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei.

Izraelska armia potwierdziła, że niektóre budynki uległy uszkodzeniu, głównie na skutek działania systemów obrony powietrznej. Premier Benjamin Netanjahu poinformował, że większość z mniej niż 100 wystrzelonych rakiet została zestrzelona. Według dziennika Jerusalem Post, w wyniku ataku rannych zostało około 60 osób, choć dokładny bilans może się jeszcze zmienić. W odpowiedzi na odwet, izraelski minister obrony ostrzegł Najwyższego Przywódcę Iranu: „Jeśli Ali Chamenei nie zaprzestanie ataków na izraelskie miasta, Teheran spłonie” – oświadczył Israel Katz.

Iran zapowiada dalsze ataki - w tym także na bazy USA

Iran zapowiedział kontynuację ataków na Izrael, a w najbliższych dniach celem mają stać się także amerykańskie bazy wojskowe w regionie – poinformowała agencja prasowa Fars, powołując się na wysokich rangą przedstawicieli irańskiej armii. Ta konfrontacja nie zakończy się na ograniczonych działaniach z ostatniej nocy. Irańskie ataki będą kontynuowane. Dla agresora będzie to bardzo bolesne – zapowiedziało źródło agencji.

Według źródeł irańskich, w nadchodzących dniach wojna ma „rozszerzyć się na wszystkie tereny okupowane przez ten reżim, w tym także na amerykańskie bazy w regionie”. Izraelska armia poinformowała w sobotę rano, że Iran wystrzelił kolejne rakiety w kierunku terytorium Izraela. Świadkowie donoszą o eksplozjach słyszanych w Tel Awiwie i Jerozolimie. W centralnej części kraju zginęły dwie osoby, a 19 zostało rannych.

Reakcja państw regionu objętego konfliktem zbrojnym

20 miesięcy wojny w Strefie Gazy oraz ubiegłoroczny konflikt w Libanie osłabiły najsilniejszych regionalnych sojuszników Iranu – Hamas w Gazie i Hezbollah w Libanie – znacząco ograniczając jego zdolność do odwetu. Arabskie państwa Zatoki Perskiej, które od dawna odnoszą się do Iranu z nieufnością, lecz jednocześnie obawiają się eskalacji konfliktu, zaapelowały o zachowanie spokoju. Wzrost napięcia i obawy przed zakłóceniami w eksporcie ropy z regionu przełożyły się w piątek na wzrost cen surowca o około 7%.

Rosja potępia działania Izraela. Moskwa ostrzega przed eskalacją konfliktu

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie potępiło użycie siły przez Izrael, oskarżając to państwo o naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego – poinformowała agencja Reutera, cytując oświadczenie resortu. „Niesprowokowane ataki militarne na suwerenne państwo członkowskie ONZ, jego obywateli, pokojowe miasta oraz infrastrukturę związaną z energią jądrową są kategorycznie niedopuszczalne” – podkreślono w komunikacie.

Moskwa zaapelowała do społeczności międzynarodowej o zdecydowaną reakcję. „Świat nie może pozostać obojętny wobec takich aktów okrucieństwa, które niszczą pokój i zagrażają zarówno bezpieczeństwu regionalnemu, jak i globalnemu” – czytamy w dalszej części oświadczenia.

Resort dyplomacji ocenił, że ewentualne próby rozwiązania kwestii irańskiego programu nuklearnego przy użyciu siły militarnej są skazane na niepowodzenie. „Jedyną realną drogą jest dyplomacja” – zaznaczono. „Wzywamy wszystkie strony do zachowania powściągliwości i podjęcia działań na rzecz uniknięcia dalszej eskalacji, która mogłaby doprowadzić do wybuchu pełnoskalowego konfliktu” – zaapelowało MSZ Rosji.

Rosja i Iran od lat zacieśniają współpracę polityczną, gospodarczą i wojskową. Teheran dostarcza m.in. drony kamikadze, wykorzystywane przez armię rosyjską do ataków na cele cywilne na terytorium Ukrainy. W środę rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow zaproponował, że Rosja mogłaby przejąć irański uran wzbogacony, jeśli miałoby to przyczynić się do postępu w rozmowach między Iranem a Stanami Zjednoczonymi na temat programu jądrowego.

W maju parlament Iranu ratyfikował umowę o 20-letnim partnerstwie strategicznym z Rosją. Dokument wcześniej został zatwierdzony przez rosyjską Dumę. Porozumienie przewiduje ścisłą współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Zgodnie z zapisami umowy, oba państwa zobowiązują się do konsultowania swoich stanowisk i współpracy w odpowiedzi na zagrożenia dla bezpieczeństwa którejkolwiek ze stron – zarówno o charakterze militarnym, jak i innym. Agencja Reutera zaznacza jednak, że porozumienie nie zawiera klauzuli o wzajemnej obronie.

Papież Leon XIV apeluje o dialog w obliczu nalotów między Izraelem a Iranem

Papież Leo XIV wezwał w sobotę władze Iranu i Izraela do opamiętania się i działania z rozsądkiem, po serii nalotów, które doprowadziły do śmierci dziesiątek osób i zmusiły tysiące cywilów do szukania schronienia. Ojciec Święty zaapelował również o rozpoczęcie dialogu między oboma narodami.

W jednym z najmocniejszych wystąpień pokojowych od początku swojego, trwającego od pięciu tygodni, pontyfikatu papież oświadczył, że z „głębokim niepokojem” śledzi rozwój wydarzeń. "W tak trudnej i napiętej chwili pragnę stanowczo ponowić apel o odpowiedzialność i rozsądek" – powiedział papież podczas spotkania z wiernymi w Bazylice św. Piotra.

MSZ: Żaden Polak nie ucierpiał. Apel o opuszczenie Bliskiego Wschodu

Podczas briefingu prasowego rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński poinformował, że nie ma żadnych doniesień o poszkodowanych obywatelach polskich w związku z ostatnimi wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. Nie odnotowano żadnych strat ani uszczerbku dla Polaków przebywających w regionie – zapewnił Wroński. – Zarówno pracownicy naszej ambasady w Teheranie, jak i w Tel Awiwie spędzili noc w schronach. Obie placówki funkcjonują, choć nie w pełnym zakresie, co wynika z obowiązujących stanów nadzwyczajnych w Iranie i Izraelu – dodał.

Rzecznik MSZ zaapelował do obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie bez konieczności służbowej czy rodzinnej o jak najszybszy powrót do kraju.

Wroński poinformował także, że w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest obecnie 219 obywateli polskich w Izraelu – liczba ta wzrosła z wcześniejszych 64 osób. W Iranie zarejestrowano 13 obywateli.Nasze placówki prowadzą działania informacyjne i analizują możliwości bezpiecznego opuszczenia obu krajów – zaznaczył.

Obecnie przestrzeń powietrzna nad Izraelem i Iranem pozostaje zamknięta. Otwarte pozostają korytarze powietrzne nad Jordanią. W Jordanii przebywa obecnie jedna zorganizowana grupa turystyczna. Mamy nadzieję, że uda jej się bezpiecznie i sprawnie opuścić region – dodał rzecznik.

Wroński odniósł się również do powrotu prezydenta RP Andrzeja Dudy z wizyty w Azji Południowo-Wschodniej. Prezydent, wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, przebywał od poniedziałku w Malezji i Singapurze.

Planowo samolot prezydencki miał opuścić Singapur w piątek między godziną 17 a 18 czasu lokalnego (11–12 czasu polskiego). Kancelaria Prezydenta poinformowała jednak, że ze względu na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie konieczne było wprowadzenie zmiany trasy i opóźnienie lotu. Dzięki wsparciu polskich placówek dyplomatycznych prezydencki samolot wystartował z Singapuru i przez Egipt ma dotrzeć do Polski.

MSZ: Zamknięta przestrzeń powietrzna nad Izraelem. Instrukcje dla obywateli w razie ataku rakietowego

W związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa, 13 czerwca w Izraelu tymczasowo zamknięto przestrzeń powietrzną, a ruch lotniczy został wstrzymany – poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. MSZ ostrzega, że w najbliższych dniach możliwe są dalsze utrudnienia w ruchu lotniczym i apeluje o śledzenie komunikatów lokalnych służb oraz izraelskiego Home Front Command. Przypomniano również o obowiązku rejestracji pobytu w systemie Odyseusz. MSZ poinstruowało również co robić w trakcie ataku rakietowego.

Na terenie całego Izraela funkcjonuje rozbudowany system alarmowy. Ciągły dźwięk syren oznacza zagrożenie ostrzałem rakietowym. Obywatele mogą także pobrać aplikację RedAlert (dostępną w wielu językach), która ostrzega o nadchodzących atakach.

Ile masz czasu na schronienie po usłyszeniu syreny w zależności od regionu?

Ejlat – 3 minuty

Szomeron, Herclijja, Netanja – 2 minuty

Jerozolima, Tel Awiw, Dimona – 1,5 minuty

Nazaret, Tyberiada, Zichron Ja’akow, Be’er Szewa – 1 minuta

Aszdod – 45 sekund

Safed, Akka, Karmiel, Aszkelon – 30 sekund

Sderot, Kirjat Szemona, Maalot, Naharijja, Ramat Hagolan – 15 sekund lub mniej

Rodzaje schronów i miejsca bezpieczne:

Mamad – wzmocnione pomieszczenie w mieszkaniu

Mamak – zabezpieczona klatka schodowa w budynku

Maman – pomieszczenie ochronne w budynku użyteczności publicznej

Schron publiczny – podziemny lub naziemny schron bombowy

Co zabrać do schronu?

żywność i wodę

latarkę

telefon komórkowy i ładowarkę

zapasowe baterie

gaśnicę

kopie ważnych dokumentów

leki i apteczkę

ubrania

Jak się zachować, jeśli nie masz dostępu do schronu?

W samochodzie: zjedź z drogi i schroń się w budynku; jeśli to niemożliwe – wyjdź z auta, połóż się na ziemi, zakryj głowę i szyję rękami.

zjedź z drogi i schroń się w budynku; jeśli to niemożliwe – wyjdź z auta, połóż się na ziemi, zakryj głowę i szyję rękami. W transporcie publicznym : usiądź poniżej poziomu okien, zakryj głowę i szyję.

: usiądź poniżej poziomu okien, zakryj głowę i szyję. Na otwartej przestrzeni: połóż się na ziemi i zakryj głowę oraz szyję

Numery alarmowe w Izraelu:

Informacja o zagrożeniach: 104

Straż pożarna: 102

Pogotowie ratunkowe: 101

Policja: 100

Izrael zamyka wszystkie ambasady. Obywatele za granicą otrzymali ostrzeżenie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela poinformowało w piątek o bezterminowym zamknięciu wszystkich izraelskich placówek dyplomatycznych na świecie. Decyzja zapadła w związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa międzynarodowego.

W specjalnym komunikacie izraelscy obywatele przebywający za granicą zostali wezwani do zachowania szczególnej ostrożności. MSZ zaleca m.in.:

unikanie eksponowania symboli żydowskich,

niewchodzenie w miejsca publiczne związane z judaizmem lub Izraelem,

unikać zgromadzeń, demonstracji i wydarzeń o charakterze religijnym lub politycznym.

Nie podano, kiedy i czy placówki dyplomatyczne zostaną ponownie otwarte. Izrael utrzymuje ambasady i konsulaty w ponad 80 państwach.

Informacja dla obywateli RP przebywających w Izraelu oraz Iranie

W związku z napiętą sytuacją bezpieczeństwa, obywatele polscy przebywający w Izraelu mogą kontaktować się z Ambasadą RP w Tel Awiwie lub w Teheranie:

Ambasada RP w Tel Awiwie

Adres: 16 Soutine St., Tel Awiw 6468408, Izrael

Telefon: +972 3 725 3111

Faks: +972 3 523 7806

E-mail: telaviv.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP

Adres: 16 Soutine St., Tel Awiw 6468408, Izrael

Telefon: +972 3 725 3111

Godziny pracy (kontakt telefoniczny): pon.–pt. 08:00–16:00

E-mail: telaviv.konsul@msz.gov.pl

ePUAP: /AMB_TelAwiw/SkrytkaESP

Ważne W sytuacjach nagłych wymagających natychmiastowej interwencji konsularnej: Telefon dyżurny: +972 547 444 106 E-mail: telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl

Ambasada RP w Teheranie

Adres: No. 2, Pirouz Alley, Nelson Mandela Boulevard (Africa Blv.), 1917663113 Tehran, Iran P.O. box: 11155-3489

Telefon: +98 21 88 78 72 63, +98 21 88 78 72 64

Faks: +43 1 87015 222

E-mail: teheran.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP

Adres: No. 2, Pirouz Alley, Nelson Mandela Boulevard (Africa Blv.), 1917663113 Tehran, Iran

Telefon: +98 21 88 78 72 63, +98 21 88 78 72 64

Faks: +98 21 88 78 87 74

Ważne W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: Telefon dyżurny: +98 902 910 49 40.

