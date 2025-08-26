Rozmowy Trumpa z Putinem

Prezydent poinformował, że rozmawiał w ostatnich dniach z Władimirem Putinem. Dodał, że rozmowy z nim są dobre, ala potem Putin bombarduje Ukrainę.

Dlaczego Putin nie chce spotkać się z Zełenskim

Pytany o to, dlaczego Putin nie chce się spotkać z Zełenskim, odparł: - Bo go nie lubi. (...) Putin z Zełenskim nie lubią się. Ocenił też, że wojna w Ukrainie to konflikt osobowości.

- Ale zakończymy to - wezwał. Według Trumpa sam przyjazd Putina na Alaskę miał świadczyć o tym, że Kreml chce zakończyć wojnę.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Podkreślił, że nie omawiał szczegółów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, jednak zaznaczył, że Amerykanie mogliby wspierać w tym procesie Europejczyków. W ubiegłym tygodniu Trump zapewnił, że amerykańskich żołnierzy nie będzie na terytorium Ukrainy, lecz nie wykluczył wsparcia w powietrzu.

Powiadomił też w poniedziałek, że rozmawiał z Putinem o procesie denuklearyzacji. - Rozmawiamy o ograniczeniu broni jądrowej. Zaangażujemy w to Chiny - zapowiedział Trump.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)