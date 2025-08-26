Google z milionową karą na rzecz Ceneo

„DGP” wyjaśnił, że Ceneo w ubiegłym roku uzyskała zabezpieczenie swoich roszczeń wobec Google. „Sąd zakazał wtedy big techowi m.in. faworyzowania swojej porównywarki Google Shopping w wynikach wyszukiwania wyświetlanych użytkownikom w Polsce. Za naruszenie zakazu sąd zagroził Google karą w wysokości 50 tys. zł dziennie” - czytamy w gazecie.

Jak dodano, Ceneo miało uznać, że big tech nie stosuje się do postanowień sądu i wszcząć postępowanie o nałożeniu kary. Zażądała 14,35 mln zł za cały okres od wydania postanowienia, tj. w sumie 287 dni. Sąd jednak odliczył okres przed formalnym doręczeniem Google postanowienia oraz dni, co do których nie udowodniono naruszeń w formie aktów notarialnych, a jedynie zrzutami ekranu.

Tym samym kara objęła 160 dni. „Żadna z firm nie komentuje tego wyroku. Ceneo odwołało się od niego do sądu apelacyjnego” - przekazał dziennik.