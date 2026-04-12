Studia prawnicze w Budapeszcie

Viktor Orbán urodził się 31 maja 1963 r. w Székesfehérvárze na Węgrzech. W 1981 roku rozpoczął studia na wydziale prawa Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Orbán studiował prawo oraz nauki polityczne i ukończył studia w 1987 roku, uzyskując dyplom magistra prawa.

Stypendium i studia w Oksfordzie

Po ukończeniu studiów Orbán otrzymał stypendium fundacji George'a Sorosa, dzięki któremu w 1989 roku wyjechał do Wielkiej Brytanii. Podjął tam studia na Uniwersytecie Oksfordzkim w Pembroke College. Zajmował się przede wszystkim filozofią polityki oraz teorią liberalnej demokracji. Studiów tych jednak nie ukończył – wrócił na Węgry w czasie intensywnych przemian politycznych końca lat 80.

Początki działalności politycznej

Jeszcze w czasie studiów Orbán był współzałożycielem ruchu młodzieżowego, który później przekształcił się w partię Fidesz. W 1989 roku zyskał rozgłos dzięki przemówieniu w Budapeszcie, w którym domagał się wycofania wojsk radzieckich z Węgier oraz przeprowadzenia wolnych wyborów. Od tego momentu jego kariera polityczna rozwijała się bardzo szybko.