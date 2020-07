Według ECLAC ponad 9-procentowy spadek PKB oznacza powrót gospodarki do poziomu z 2010 roku i bankructwo około 2,7 mln firm.

„Najuboższa ludność trzech największych gospodarek regionu – Argentyny, Brazylii i Meksyku - poniesie największe ofiary wskutek Covid-19. W Argentynie odsetek ubogich wzrośnie do 10,8 proc. w Brazylii – do 7,7 a w Meksyku do 7,6 proc." - napisano w komunikacie.

Produkcja przemysłowa Meksyku spadła w kwietniu w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku o 29,3 proc., Argentyny o 26,4 proc., Brazylii o 15,1 proc., Chile o 14,1 proc., Kolumbii o 20,1 proc., a Peru o 40,5 proc.

ECLAC prognozuje jako bardzo prawdopodobne, że zważywszy iż atak pandemii w tych krajach jest silniejszy niż dotąd przewidywano, jej gospodarcze i społeczne następstwa w regionie mogą być jeszcze poważniejsze. Według ECLAC liczba bezrobotnych może wzrosnąć o prawie 18 milionów w porównaniu z rokiem ubiegłym, do ponad 44 milionów osób.