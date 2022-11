"Po czwartkowym podciągnięciu rynku przez kapitał lokalny, piątkowa sesja na krajowym parkiecie nie przyniosła większych zmian głównych indeksów i można powiedzieć, że była to sesja bez większej historii. W piątek handel w USA jest skrócony, co zazwyczaj ogranicza zmienność na rynkach i to miało również wpływ na przebieg notowań w Warszawie" - powiedział PAP Biznes analityk BM BOŚ Konrad Ryczko.

Dodał, że kilka dni temu na GPW udało się zatrzymać rozwijanie korekty spadkowej, a tym samym pozostała w mocnym odbiciu, choć na rynkach bazowych dynamika ruchu wyraźnie "siadła".

"Większość inwestorów zakłada, że ostatnie wzrosty są korektą na rynku niedźwiedzia, a inni twierdzą, że to może być początek hossy. Można powiedzieć, że każdy widzi co chce" – powiedział

Zdaniem analityka BM BOŚ, na ostatnich sesjach listopada rynek może chcieć utrzymać wcześniejsze zdobycze i pozostać w okolicach maksimów kilkutygodniowych, mocnych wzrostów.

WIG20 zakończył piątkową sesję wzrostem o 0,1 proc. do 1.755,69 pkt., a WIG zwyżkował o 0,31 proc. do 56.280,53 pkt. W górę poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,4 proc. do 17.434,51 pkt., a mWIG40 o 1,06 proc. do 4.059,51 pkt.

Obroty na szerokim rynku były relatywnie niskie i wyniosły 0,705 mld zł, z tego 0,574 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały akcje PKN Orlen (71 mln zł) oraz CD Projekt (53 mln zł).

Indeksy na europejskich rynkach zanotowały niewielkie wzrosty w piątek: niemiecki DAX wzrósł o 0,08 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 0,08 proc., a brytyjski FTSE zyskał 0,27 proc.

Po dniu przerwy, mieszane nastroje panowały na rynku amerykańskim. Nasdaq100 spadał o 0,4 proc., S&P500 szedł w górę o 0,1 proc., a DJI zyskiwał 0,5 proc.

W ujęciu sektorowym w górę poszło 11 z 15 indeksów. Najmocniejsze były WIG-Motoryzacja (+3,14 proc.), WIG-Chemia (+3,06 proc.), oraz WIG-Informatyka (+0,94 proc.). Najsłabsze zaś były WIG-Górnictwo (-1,04 proc.) i WIG-Leki (-0,86 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był WIG20, który wzrósł o 2,83 proc., a relatywnie najsłabiej zachował się sWIG80, który poszedł w górę o 1,44 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Chemia (+6,22 proc.) oraz WIG-Motoryzacja (+4,18 proc.), a najsłabsze były WIG-Spożywczy (-2,73 proc.) oraz WIG-Media (-2,14 proc.).

Spośród blue chipów najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje Grupy Kęty (+8,33 proc.) oraz PZU (+7,26 proc.), a najsłabsze w takim horyzoncie były walory CD Projekt (-3,44 proc.), PGE (-0,45 proc.) oraz Santander Bank Polska (-0,44 proc.).

W WIG20 wzrosty z połowy sesji powiększyły akcje Grupy Kęty (2,63 proc.) oraz Kruka (2,53 proc.), a ich kursy testowały okolice szczytów z sierpnia br. Były to najmocniej rosnące walory w tym indeksie.

Skalę wzrostów z pierwszych godzin sesji zmniejszyło natomiast Pepco Group, kończąc piątkową sesję wzrostem o 1,45 proc. do 40,58 zł.

Pepco poinformowało, iż jego Rada Dyrektorów podczas WZA zaplanowanego na 2 lutego 2023 r. zaproponuje powołanie Andy'ego Bonda, byłego prezesa Pepco Group, na stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów. Ponadto, w kwietniu do Pepco Group, jako dyrektor finansowy, dołączy Neil Galloway.

Po wzroście z początku sesji i stabilizacji notowań w kolejnych godzinach handlu, dobrą końcówkę sesji miało Asseco Poland, którego akcje zyskały 1,94 proc. i znalazły się na listopadowych maksimach.

Dobrze w drugiej części sesji zachowywały się również walory wchodzących do WIG20 spółek telekomunikacyjnych, z których kurs Cyfrowego Polsatu poszedł w górę o 1,66 proc., a Orange Polska o 1,03 proc. Kursy obydwu spółek znalazły się w okolicach listopadowych maksimów, po wyraźnych korektach z połowy miesiąca.

Po wzrostowych z pierwszych godzinach handlu słabo sesję zakończyły akcje CD Projekt, a ich kurs poszedł w dół o 0,98 proc. do 140 zł.

Mieszane nastroje panowały na wchodzących do WIG20 bankach. Na zamknięciu sesji mocniejsze od indeksu były walory mBanku (+0,75 proc.) oraz Pekao (+0,61 proc.), a kursy PKO BP i Santander Bank Polska poszły w dół odpowiednio o 0,03 proc. i 0,81 proc.

Najsłabiej w gronie blue chipów sesję zakończył KGHM (-1,2 proc.), którego nie wspierały ceny miedzi, które po wzrostach z początku piątkowych notowań, po godzinie 12.00 zaczęły wyraźnie zniżkować.

W mWIG40 pozycję lidera z początku i połowy sesji utrzymał Ciech (6,7 proc.), który otworzył sesję ok. 1,3 zł luką, a jego kurs dotarł do okolic 5-cio miesięcznych maksimów. Grupa Ciech podniosła prognozę znormalizowanej EBITDA na 2022 rok do przedziału 950-990 mln zł. Prognoza skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży została z kolei podniesiona do 5.250-5.450 mln zł. Jak podano, podniesienie prognoz jest następstwem zrewidowania oceny aktualnej sytuacji rynkowej oraz operacyjno-finansowej grupy.

Mocne wzrosty zanotowały także walory PKP Cargo (5,15 proc.) oraz Eurocash (6,48 proc.). Kursy obydwu spółek zamknęły się na 3-miesięcznych maksimach.

W piątek najsłabszy w gronie średnich spółek był Mabion, którego kurs spadł o 6,59 proc. przy dużych obrotach sięgających 5,8 mln zł. Spółka odnotowała w III kw. 2022 roku 5,1 mln zł straty netto wobec 6,6 mln zł zysku konsensusu. Przychody wyniosły 38,5 mln zł wobec 39,8 mln zł, które zakładał konsensus.

Jak poinformowali przedstawiciele spółki podczas piątkowego webinaru, Mabion liczy na podpisanie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dotyczącej kredytu długoterminowego na kwotę 15 mln USD jeszcze przed świętami. Spółka nie rezygnuje z planów pozyskania inwestora, ale w ocenie zarządu proces ten spowolnił w wyniku m.in. geopolityki.

W gronie najsłabszych spółek z tego segmentu rynku były także walory Famuru (-3,07 proc.) oraz ZE PAK (-2,7 proc.). Kurs Famuru spadał drugą sesję z rzędu po ustanowieniu w środę 52-tygodniowych maksimów.

W sWIG80 liderem wzrostów na zamknięciu sesji były akcje CI Games (7,07 proc.), a po słabym początku notowań bardzo mocną drugą część sesji miała Amica (+6,36 proc.).

Grupa Amica w III kwartale 2022 roku miała 7,8 mln zł straty netto j.d. wobec 23,2 mln zł zysku netto rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał 11,5 mln zł straty netto. Grupa spodziewa się sezonowo wyższego popytu na sprzęt grzejny w czwartym kwartale, co powinno wspierać wyniki całego roku. Spółka ocenia swoją sytuację finansową jako stabilną, a wskaźnik długu netto do EBITDA pozostaje na bezpiecznym poziomie (1,35x). Grupa w okresie trzech kwartałów 2022 roku wygenerowała blisko 255 mln zł gotówki z działalności operacyjnej.

Jak poinformował na telekonferencji członek zarządu ds. finansowych Michał Rakowski, Amica chce poprawiać marże na sprzedaży w 2023 roku dzięki m.in. obniżce cen stali i frachtu. Dodał, że wyzwaniem dla rynku i grupy będzie spowolnienie popytu w branży AGD.

W gronie liderów wzrostów w tym indeksie był również Photon Energy (5,77 proc.), który poinformował, iż nabywając pakiet akcji od PGE Ventures, Newberg i ASI Valuetech Seed Fund za ok. 6,9 mln euro, zwiększył udział w kapitale zakładowym spółki Lerta do 56,75 proc. z 24,27 proc. wcześniej.

Photon zamierza nabyć pozostały pakiet akcji spółki do końca roku. Z komunikatu wynika, że dzięki integracji Lerty z Photon Energy Group, grupa uzyska koncesje na obrót energią elektryczną w sześciu krajach, nowoczesną i skalowalną platformę wirtualnej elektrowni (VPP - Virtual Power Plant), a także obejmie pozycję trzeciego gracza na polskim rynku DSR (Demand Side Response) z mocą 150 MW zakontraktowaną na rok 2023.

Po mocnych czwartkowych wzrostach i teście listopadowych maksimów, w piątek o 3,7 proc. w dół poszedł Sunex i był to największy spadek ze spółek z sWIG80.

Na szerokim rynku najmocniej w górę poszły akcje Bioceltix (20,47 proc.), a 5,77 proc. zyskał Wittchen, którego kurs ustanowił 52-tygodniowe maksima.

Grupa Wittchen odnotowała 17,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 13,55 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,15 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 79,92 mln zł rok wcześniej.

Jak powiedzieli przedstawiciele spółki na konferencji prasowej, Grupa Wittchen planuje kontynuację dwucyfrowej dynamiki sprzedaży, stabilizację marży brutto na poziomie ponad 63 proc. i poprawę marży operacyjnej.(PAP Biznes)