Korea Północna częściowo zmieniła tekst swojego hymnu narodowego, usuwając słowa "trzy tysiące ri", odnoszące się do całego Półwyspu Koreańskiego – informuje w czwartek japoński nadawca NHK. Jest to najprawdopodobniej konsekwencja zaostrzenia retoryki Kim Dzong Una, który wezwał do zerwania wszelkich związków z południowym sąsiadem.