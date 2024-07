Przerażające wyniki raportu ONZ o pracy przymusowej w Korei Północnej

Władze Korei Płn. utrzymują "rozległy i wielowarstwowy" system pracy przymusowej i wykorzystują go jako środek do inwigilacji oraz indoktrynacji swoich obywateli, a także jako sposób na uzyskanie zagranicznej waluty, co w pewnych przypadkach może mieć znamiona zbrodni przeciwko ludności - wynika z raportu ONZ.