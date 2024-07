Orban Wzywa do Ponownego Otwarcia Komunikacji z Rosją

Orban wystosował dwa listy do Michela. W drugim, datowanym na 12 lipca, podsumowuje - jak sam to określił - swoje wizyty w Kijowie, Moskwie i Pekinie, a także spotkanie z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem, który ubiega się ponownie o ten urząd. Premier Węgier zaproponował m.in. ponowne otwarcie "bezpośrednich linii komunikacji dyplomatycznej z Rosją".

W odpowiedzi wysłanej we wtorek, którą widziała PAP, Michel podkreślił, że Węgry, które obecnie sprawują przewodnictwo w Radzie UE, nie mają mandatu do reprezentowania Unii na forum międzynarodowym. "Wyjaśniłem to jeszcze przed Pana wizytą w Moskwie" - zwrócił uwagę Orbanowi.

Michel Odpowiada na List Orbana: Przewodnictwo Węgier w Radzie UE

Szef Rady Europejskiej zaznaczył, że przyjmuje do wiadomości spostrzeżenia i sugestie Węgra, ale chce "postawić sprawę jasno".

Przypomniał, że stanowisko UE w sprawie Ukrainy zostało ustalane w drodze konsensusu przez Radę Europejską. Zwrócił uwagę, że nie dalej jak w czerwcu przywódcy UE potwierdzili "niezachwiane zobowiązanie" do wspierania Ukrainy tak długo i tak intensywnie, jak to konieczne.

UE Stoi Murem za Ukrainą: Stanowisko Michela

"Nie mogę zaakceptować Pana twierdzenia, że prowadzimy +politykę prowojenną+. Jest zupełnie odwrotnie. Rosja jest agresorem, a Ukraina ofiarą korzystającą ze swojego uzasadnionego prawa do samoobrony" - zauważył Michel.

Podkreślił, że żadna dyskusja o Ukrainie nie może być prowadzona bez jej udziału. Zaznaczył przy tym, że Unia konsekwentnie dąży do budowania międzynarodowego wsparcia dla pokoju i nie szczędzi wysiłków, by dotrzeć do wszystkich partnerów, w tym Chin. Według Michela najprostszym sposobem na pokój jest wycofanie przez Rosję jej wojsk z terenu Ukrainy.

Informacja i Reakcje na Wymianę Listów Między Orbanem a Michelem

Tak samo jak Orban Michel zapowiedział, że wyśle swoją odpowiedź do pozostałych krajów członkowskich, a także poinformuje o swojej wymianie zdań z węgierskim premierem władze Ukrainy.

W związku z kontrowersyjnymi wizytami Orbana Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że w spotkaniach nieformalnych organizowanych przez prezydencję węgierską nie będzie wysyłać politycznej reprezentacji.

Z Brukseli Magdalena Cedro i Jowita Kiwnik Pargana (PAP)

mce/ jowi/ kar/