Miliony psów do uśpienia. Rząd szykuje nowe przepisy

Kilka milionów psów ma być uśpionych, jeśli w ciągu miesiąca nie znajdą się chętni do ich przygarnięcia. Zdaniem przedstawicieli władz, ma być to skuteczne lekarstwo na pozbycie się plagi bezpańskich zwierząt, które w stadach atakują ludzi i w zastraszającym tempie roznoszą wściekliznę. A wszystko to w kraju, który dla wielu Polaków stał się wakacyjnym rajem.