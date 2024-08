W najnowszej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że od 6 sierpnia ukraińskie siły przeniknęły do obwodu kurskiego w Rosji na głębokość 10-25 km na froncie o długości ok. 40 km. Choć Rosja stworzyła linie obronne i miała siły graniczne w regionie, nie były one przygotowane na atak wielobatalionowych sił.

„Po początkowym chaosie i dezorganizacji, rosyjskie wojsko zaangażowały większe siły w obwodzie, w tym prawdopodobnie z innych obszarów wzdłuż linii frontu. Zaczęły one także prawdopodobnie budować dodatkowe pozycje defensywne, aby zapobiec ukraińskim postępom” - napisano. https://x.com/DefenceHQ/status/1824409044863406412 (PAP)