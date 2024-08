Narendra Modi w Polsce. Poznaliśmy prawdopodobną datę

Premier Indii Narendra Modi odwiedzi wkrótce Polskę i Ukrainę – podała w poniedziałek AFP, powołując się na informacje z indyjskiego MSZ. Resort nie ujawnił daty przybycia Modiego do Europy. Według indyjskich mediów szef rząd przybędzie do Warszawy w środę, a w piątek do Kijowa.