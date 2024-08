Wykres Statisty pokazuje jak prawa obywatelskie postrzegane są w poszczególnych krajach, pokazując zarówno odsetek osób w poszczególnych krajach, które uważają prawa obywatelskie za jeden z najważniejszych problemów swojego kraju, jak i rangę tego problemu wśród 18 rozpatrywanych kwestii.

Spośród 51 ankietowanych krajów Serbowie najczęściej twierdzili, że prawa obywatelskie w ich kraju stanowią poważny problem. Mimo, że 49 procent respondentów w Serbii wybrało tę opcję, to kwestia praw obywatelskich zajęła tylko 9. miejsce na liście18. pozycji do wyboru. Wynika to z faktu, że wysoki odsetek Serbów uważa kilka innych kwestii za jeszcze bardziej problematyczne. Na drugim końcu spektrum znajduje się Norwegia, gdzie tylko 11 procent respondentów wskazało, że prawa obywatelskie to kwestia, która wymaga pilnej naprawy.

Polacy cenią prawa obywatelskie wyżej niż inne narody

Polska jest krajem, w który prawa obywatelskie uzyskały najwyższą pozycję spośród 51 krajów. W Polsce 38 procent respondentów (drugi wynik wśród wszystkich badanych państw) wybrało tę opcję, plasując jednocześnie prawa obywatelskie na 5. pozycji najistotniejszych sprawa, które najpilniej wymagają poprawy. Podobnie jak w przypadku większości krajów na tej liście, także w Polsce głównymi problemami były rosnące ceny i koszty utrzymania, a także ogólna sytuacja gospodarcza.

Inne ważne kwestie, które były wielokrotnie wymieniane w badaniu, to ubóstwo, przestępczość, zdrowie i zabezpieczenie społeczne, a także mieszkalnictwo.