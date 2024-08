Wstrzymanie działania ropociągu Przyjaźń od 2025 roku

"Oprócz (tranzytu - PAP) gazu, również ropociąg Przyjaźń przestanie działać od 1 stycznia 2025 roku" - zapowiedział Podolak w rozmowie opublikowanej w nocy z czwartku na piątek.

Według niego kraje UE, jak np. Słowacja, Czechy i Węgry, otrzymywały rosyjską ropę tym rurociągiem. Jednak zgodnie z unijną rezolucją, państwa te muszą zdywersyfikować swoje dostawy ropy i zaprzestać tranzytu przez Ukrainę.

Dywersyfikacja dostaw ropy i gazu w UE

Dotyczy to również gazu - przypomniał Podolak dodając, że zakontraktowano pewne ilości, ale tranzyt zakończy się 1 stycznia 2025 roku. Wyjaśnił przy tym, że jeśli europejscy odbiorcy będą potrzebować gazu z Kazachstanu lub Azerbejdżanu, to Ukraina może go przesyłać przez swoje terytorium.

Według Podolaka Ukraina nie zamierza przedłużać umowy o tranzycie gazu z Rosją, która wygasa z końcem 2024 roku, ale jest gotowa do dyskusji na temat tranzytu gazu od innych dostawców przez swój system przesyłowy, jeśli Europa o to wystąpi.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP)