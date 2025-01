Nowa rosyjska elita

Rząd rosyjski oferuje rodzinom żołnierzy atrakcyjne pakiety socjalne i liczne zachęty, w tym wysokie jednorazowe wypłaty, atrakcyjne pensje, specjalne dodatki wypłacane bliskim zmarłych, kredyty mieszkaniowe na dobrych warunkach i stypendia dla dzieci żołnierzy. Ten nowy wspierany przez propagandę model społeczny jest przedstawiany jako „putinowska elita 2.0”. Niektóre blogi ukazują jednakże również ciemniejszą stronę tej sytuacji, prezentując trudności i problemy kobiet, których mężowie biorą udział w konflikcie.

Kreml oferuje znaczące zachęty finansowe dla mężczyzn, którzy podpisują kontrakty wojskowe, aby walczyć w Ukrainie. Obejmują one jednorazowe wypłaty w wysokości do ok. 40 tys. dol., miesięczne wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2 tys. dol. oraz zasiłek pogrzebowy w wysokości do ok. 49 tys. dol.

Partnerki rosyjskich żołnierzy brylują w sieci

Żony i dziewczyny żołnierzy aktywnie korzystają z mediów społecznościowych, aby chwalić się swoim nowym, komfortowym stylem życia. Publikują zdjęcia prezentów od swoich partnerów, dokumentują remonty mieszkań wojskowych i dzielą się poradami dotyczącymi życia codziennego. Często wyrażają również poparcie dla wojny i Kremla – czytamy na portalu The Moscow Times.

Chociaż wiele kobiet prezentuje w mediach społecznościowych prowojenne poglądy, nie wszystkie z nich podzielają ten entuzjazm. Niektóre historie ujawniają mroczniejszą stronę życia z wojskowymi, ukazując problemy takie jak uzależnienia od hazardu i przemoc domowa.

Długofalowe konsekwencje tworzenia "nowej elity" w Rosji

Historycy obawiają się, że tworzenie "nowej elity" opartej na służbie wojskowej może pogłębić podziały społeczne i umocnić autorytarne rządy Putina. Przywileje przyznawane rodzinom wojskowym mogą prowadzić do powstania zamkniętej kasty odizolowanej od reszty społeczeństwa.

Reakcja społeczeństwa rosyjskiego na "nową elitę" jest zróżnicowana. Niektórzy podziwiają żołnierzy i ich rodziny za ich poświęcenie, podczas gdy inni krytykują ich za popieranie wojny i korzystanie z przywilejów.

Według historyków, przywileje "nowej elity" prawdopodobnie utrzymają się nawet po zakończeniu wojny. Weterani wojny w Ukrainie prawdopodobnie będą traktowani jako bohaterowie i będą mieli wpływ na politykę i społeczeństwo rosyjskie przez wiele lat.