Rosjanie płacą ogromną psychiczną cenę za wojnę. Sprzedaż antydepresantów rośnie lawinowo

Sprzedaż antydepresantów w Rosji rośnie w lawinowym tempie. W okresie od stycznia do listopada 2024 roku sprzedano 16,1 miliona opakowań, co oznacza 16,8-procentowy wzrost w ujęciu rok do roku – wynika z raportu firmy analitycznej DSM Group. Rosyjskie społeczeństwo płaci ogromną cenę za wojnę w Ukrainie.