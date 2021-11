W środę rano Straż Graniczna poinformowała, że minionej doby w trzech miejscach w województwie podlaskim prowadzone były akcje z związku z nielegalnym przekroczeniem granicy z Białorusi przez duże grupy cudzoziemców, liczące od kilkudziesięciu do dwustu osób.

Z informacji SG wynika, że w grupie, która w nocy próbowała sforsować granicę w rejonie Białowieży było ok. 200 osób. W drugiej grupie, w okolicach Dubicz Cerkiewnych miało być do 60 osób, z kolei w okolicach Krynek, we wtorek granicę próbowało przekroczyć ok. 100 migrantów.

Jak przekazała PAP, próby siłowego przekroczenia granicy zostały udaremnione. "W okolicach Białowieży części migrantów udało się przekroczyć linię granicy, ale próba ta - podobnie jak pozostałe - została udaremniona" - powiedziała Szczepańska.

"Jesteśmy przygotowani na to, że te próby będą się powtarzać. Próby siłowego forsowania granicy są prowadzone od jakiegoś czasu" - dodała i zaznaczyła, że najpierw grupy próbujące przekroczyć granicę liczyły kilka osób, następnie kilkanaście, a teraz są to nawet grupy kilkusetosobowe.

Straż Graniczna zaznacza, że granica obecnie jest patrolowana m.in. z powietrza. "Cały czas jesteśmy na miejscu. W momencie, kiedy widzimy, że grupy są zbierane, mamy możliwość jeszcze dodatkowo intensyfikowania działań, żeby granica była bezpieczna i to będziemy robić za każdym razem" - powiedziała PAP Ewelina Szczepańska.

w środę mjr Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału SG powiedziała dziennikarzom, że przy przejściu granicznym w Kuźnicy nadal jest obozowisko imigrantów. Według szacunków SG jest tam kilkaset osób, początkowo liczbę tę szacowano na 800 osób, ale się ona zmniejsza. "Być może jest ich trochę mniej, ale niewiele" - mówiła Zdanowicz.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ok. 32 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego 3,2 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.