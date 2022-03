Przyjmiemy do Polski 2 tys. dzieci z ukraińskich domów dziecka, głównie ze wschodu kraju. Pierwsze przyjadą w środę. Do Caritas Diecezji Opolskiej oraz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przybędzie 300 dzieci - 200 do Opola i 100 do Częstochowy - powiedział PAP we wtorek dyr. Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki.

"Słyszymy o bombardowaniu Charkowa, Kijowa, Mariupola oraz innych miast. Nasi wschodni sąsiedzi mówią o zbliżającej się wielkimi krokami katastrofie humanitarnej. Najbardziej cierpią cywile, dzieci, matki, osoby starsze. Z tego względu zdecydowaliśmy się odpowiedzieć na kryzys na Ukrainie i zapewnić schronienie najsłabszym w naszym kraju" - powiedział ks. Iżycki. Reklama Poinformował, że "Caritas w Polsce przyjmie 2 tys. dzieci z ukraińskich domów dziecka, głównie ze wschodu kraju". "Pierwsze przejazdy odbędą się już w dniu jutrzejszym, tj. w środę. Do Caritas Diecezji Opolskiej oraz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przybędzie grupa 300 dzieci - 200 do Opola oraz 100 do Częstochowy" - powiedział dyr. Caritas Polska. Reklama "Przyjmując sieroty do naszych domów, staramy się wprowadzać słowa Chrystusa w czyn" - wyjaśnił. Ks. Iżycki powiedział, że dzieci zostaną zakwaterowane w ośrodkach Caritas oraz w ośrodkach męskich i żeńskich zakonów. Dyr. Caritas Polska podkreślił, że potrzeba, aby niesienie pomocy odbywało się w sposób zorganizowany i profesjonalny, unikając chaosu. "Osobiście, buduje mnie postawa moich rodaków, nas wszystkich, którzy włączamy się w tych dniach w pomoc Ukraińcom. Dziękuję również za współpracę z KPRM. To dzięki wzajemnej kooperacji możemy pomóc tak dużej liczbie dzieci" - powiedział ks. Iżycki. "Bez działań polskiego rządu byłoby to bardzo trudne" - zaznaczył. Cały czas prowadzona jest zbiórka Caritas Polska "Pomoc dla Ukrainy". "Wystarczy wejść na stronę caritas.pl/ukraina i tam dokonać dobrowolnej wpłaty lub wysyłać charytatywne SMS-y o treści "UKRAINA" pod numer 72052 - poinformował. "Nasze działania, można ponadto wspierać włączając się w działania wolontariatu. "Wystarczy wyszukać lokalną parafię lub oddział diecezjalnej Caritas i tam zapytać o możliwości zaangażowania się" - powiedział dyr. Caritas Polska. Dodał, że istnieje możliwość zaangażowania się, np. na granicy, gdzie Caritas Polska postawiła już kilka namiotów nadziei, które funkcjonują dzień i noc. Dyrektor Caritas Polska podziękował też za wpłaty na rzecz Ukrainy. "Tylko w niedzielę, kiedy współorganizowaliśmy koncert "Solidarni z Ukrainą" na konta Caritas Polska wpłynęło ok. 3,5 mln zł, które będziemy mogli przekazać na pomoc naszym braciom i siostrom ze Wschodu" - poinformował ks. Iżycki. "Serdeczne Bóg zapłać za okazywane wsparcie, zaangażowanie i modlitwę na rzecz poszkodowanych i walczących o wolność" - powiedział.