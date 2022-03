"Dziś o 20.00 Prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie" - podała KPRP na Twitterze.

Ostatnie orędzie do narodu prezydent Duda wygłosił w czwartek, 24 lutego, w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji zbrojnej na Rosję. "Agresja rosyjska na Ukrainę to punkt zwrotny dla zachodniej wspólnoty. Musimy zareagować twardo. Potrzebne są bardzo dotkliwe sankcje, które uderzą we wszystkie obszary funkcjonowania rosyjskiego agresora" - mówił wtedy prezydent. (PAP)