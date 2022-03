"Ukraińcy nigdy nie zapomną pomocy Polaków, a także przywództwa, inicjatywy i osobistego udziału Andrzeja Dudy we wsparciu Ukrainy i jej narodu. Panie Prezydencie, ogromna wdzięczność od nas wszystkich!" - napisał Shmyhal w środę na Twitterze.

Reklama

W kolejnym wpisie Shmyhal podkreślił, że premier Mateusz Morawiecki "zaproponował pakiet inwestycyjny UE o wartości 100 miliardów euro na odbudowę infrastruktury Ukrainy". "Przyjazny czyn, który pozostawi ślad w historii. Ukraińcy znają i doceniają Państwa wsparcie! Dziękujemy!" - podkreślił szef ukraińskiego rządu.

Reklama

Wcześniej w środę rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że premier Mateusz Morawiecki i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel rozmawiali z premierem Shmyhalem i zapewnili go o wsparciu materialnym dla Ukrainy oraz udzieleniu pomocy dla każdego, kto chroni się przed wojną na terenie Unii Europejskiej.

We wtorek premier Morawiecki po spotkaniu z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen w Brukseli ocenił, że potrzebny jest plan odbudowy dla Ukrainy, w wysokości 100 mld euro, finansowany przez UE. "Potrzebny jest plan odbudowy, o którym również mówiłem przewodniczącej KE. Na przykład 100 mld euro, które byłoby finansowane przez Unię Europejską po to, żeby w kolejnych latach ta zniszczona infrastruktura, zniszczone szkoły, szpitale, bombardowane osiedla, mogły być odbudowywane" - mówił szef polskiego rządu. "Bardzo ważne jest też to, żeby przygotować pakiet inwestycyjny dla Ukrainy, bo gospodarka potrzebuje nowych inwestycji, nowych miejsc pracy" - dodał premier.

Szef Rady Europejskiej, który w środę odwiedził Polskę spotkał się w podrzeszowskiej Jasionce z premierem Morawieckim; wspólnie odwiedzili też przejście graniczne Korczowa-Krakowiec.

W środę Straż Graniczna przekazała, że od czwartku 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej na przejściach z Ukrainą odprawili ponad 453 tys. osób uciekających z objętej wojną Ukrainy. We wtorek do Polski wjechało 98 tysięcy osób.(PAP)