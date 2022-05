Turcja, zanim wyrazi zgodę, oczekuje spełnienia pewnych warunków. Finlandia i Szwecja uznają PKK - Partię Pracujących Kurdystanu, podobnie jak cała UE, za organizację terrorystyczną. Jednak po udziale Turcji w wojnie w Syrii oba kraje wprowadziły zakaz eksportu broni do Turcji. Ankara chce go znieść, a przynajmniej negocjować. W Szwecji i Finlandii są osoby, które rząd turecki uznaje za zbyt blisko z PKK i innymi organizacjami i Turcja oczekuje ich ekstradycji. Nie znam dokładnych liczb, ale według mediów to ponad 10 osób z Finlandii i ponad 20 ze Szwecji. To jest problematyczne, ponieważ inaczej postrzegamy terroryzm, ale będziemy rozmawiać. Niektórzy mówią, że te zastrzeżenia to tylko narzędzie Turcji do wywierania wpływu na Stany Zjednoczone, do powrotu do programu budowy samolotu F-35, ale my te żądania traktujemy bardzo poważnie. Dla nich Rosja nie jest problemem, ale Turcy jako zagrożenie postrzegają Kurdów i oczekują poważnego traktowania ich obaw przez nowych członków, co my jak najbardziej rozumiemy. Ale są granice tego, jak daleko możemy ustąpić. Szczególnie w kwestii przestrzegania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności. W każdym razie postawa Turcji jest dla nas zaskoczeniem, ponieważ wcześniej nie było sygnałów, że Ankara postawi warunki dla naszego wejścia.