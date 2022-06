W piątek - w setnym dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę - Żaryn podkreślił, że Rosja kontynuuje działania dezinformacyjne, które są elementem prowadzonej przez Kreml wojny.

"Propaganda cały czas prowadzi działania dedykowane na rynek wewnętrzny oraz wymierzone w Ukrainę, Polskę i cały Zachód" - stwierdził.

W dalszym ciągu stymulowanie wrogości między Polakami a Ukraińcami i deprecjonowanie wizerunku Polski na świecie to sposoby wykorzystywanej przeciw naszemu krajowi narracji - mówił. Żaryn podkreślił, że przekaz przeciwko Polsce uległ w ostatnim czasie wzmożeniu - identyfikowanych jest więcej materiałów, a działania prowadzone są w sposób skoordynowany i systemowy.

Promowane są dezinformacyjne tezy - na przykład, że Polacy są dyskryminowani we własnym kraju, nie chcą przyjmować Ukraińców u siebie, pomaganie Ukraińcom jest szkodliwe dla Polaków i naraża nas na odwet, a Ukraińcy panoszą się w Polsce. W tych działaniach są też wątki, że Polacy wyzyskują Ukraińców, Polska planuje atak na Zachodnią Ukrainę, a prezydenci Polski i Ukrainy uzgodnili aneksję zachodniej Ukrainy do Polski, relacje polsko-amerykańskie są szkodliwe dla naszego kraju, a Polska jest pachołkiem USA.

Rzecznik powiedział PAP, że w działaniach przeciwko Ukrainie rosyjska dezinformacja skupia się na zakłamywaniu prawdziwego obrazu wojny, a głównym odbiorcą tych zakłamanych treści o przyczynach i przebiegu wojny jest rosyjskie społeczeństwo. Tu promowane są tezy, że Ukraina jest odpowiedzialna za zbrodnie przeciwko Rosjanom, ukraińskie wojska popełniają zbrodnie wojenne, a Zachód toleruje zbrodnie Kijowa.

"Jest to też przekaz dezinformacyjny, że wydarzenia na Ukrainie to konflikt dwóch równych stron, ukraińskie wojska nie mają szans w starciu z Rosją i ponoszą ogromne straty, władze Ukrainy narażają własnych żołnierzy i cywilów, a Ukraina przegrywa z uwagi na złe decyzje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego" - wyliczył Żaryn. Były również próby wykorzystania do działań psychologicznych poddania obrońców Azowstalu - Kreml przekonywał, że te zdarzenia to początek klęski Ukraińców.

Widać też próby wytwarzania i stymulowania napięć w ukraińskich władzach. "Rosja będzie wykorzystywała spory polityczne w Ukrainie do własnych celów" - podkreślił rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Na forum międzynarodowym rosyjska propaganda próbuje zastraszać społeczeństwa Zachodu oraz manipuluje obrazem wojny przeciwko Ukrainie. W akcjach propagandowych pojawiają się ostatnio dezinformacyjne tezy, że USA wykorzystują Europę do własnych działań przeciwko Rosji a kraje Europy są wciągane w wojnę przez USA.

Moskwa próbuje też wmawiać międzynarodowej opinii publicznej, że to Zachód jest odpowiedzialny za rusofobię i sam sobie szkodzi działając przeciwko Rosji a sankcje blokujące gaz są nieekologiczne.

"W działaniach rosyjskich widać również stałe próby ukazywania pozytywnego wizerunku Rosji, jej +humanitarnego+ zaangażowania oraz rzekomej dbałości o cywilów na Ukrainie" - zaznaczył w rozmowie z PAP Żaryn.

Agresja Rosji na Ukrainę trwa setny dzień - rozpoczęła się 24 lutego.

autor: Aleksander Główczewski (PAP)