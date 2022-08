Szefowie dyplomacji wezwali też Kreml do respektowania suwerenności i integralności terytorialnej sąsiedniego państwa, a także przywrócenia władzom w Kijowie zwierzchnictwa nad "wszystkimi obiektami jądrowymi, znajdującymi się w uznanych przez społeczność międzynarodową granicach Ukrainy w celu zapewnienia ich bezpiecznego funkcjonowania".

Terror Kremla związany z obiektami atomowymi musi spotkać się z silniejszą odpowiedzią świata, w tym z sankcjami na rosyjski sektor jądrowy i paliwo nuklearne - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po niedzielnej rozmowie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem.

Wcześniej, 5 sierpnia, MSZ w Kijowie wydało oświadczenie, wzywające społeczność międzynarodową do "podjęcia pilnych działań, aby wymusić na Rosji przekazanie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej pod kontrolę władz Ukrainy".

Ukraiński koncern Enerhoatom poinformował w niedzielę, że okupowana przez wroga Zaporoska Elektrownia Atomowa została w sobotę wieczorem po raz kolejny ostrzelana rosyjskimi rakietami. Jak dodano, trafiono bezpośrednio obok przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego. Według Enerhoatomu wskutek ostrzałów uszkodzono trzy czujniki monitoringu promieniowania wokół przechowalnika.

5 sierpnia, w piątek, odnotowano dwa ataki. Doszło do uszkodzenia stacji azotowo-tlenowej, co grozi wyciekiem wodoru i uwolnieniem do atmosfery substancji promieniotwórczych. Enerhoatom określił działania sił rosyjskich jako prowokację.

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi powiedział w sobotę, że ostrzał terenu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej wywołuje ogromne zaniepokojenie i unaocznia ryzyko katastrofy jądrowej. Zaapelował do wszystkich stron konfliktu o "maksymalną powściągliwość".

Zaporoska Elektrownia Atomowa została zbudowana w latach 1980–1986 i jest największą siłownią jądrową w Europie. Przed rosyjską inwazją pracowało w niej sześć reaktorów, każdy o mocy 950 MW. (PAP)