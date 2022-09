Pewien rosyjski intelektualista z dystynkcjami pułkownika, tłumacząc mi wiele lat temu powody nieufności elit swego kraju wobec Zachodu, przywołał właśnie wspomnienie ofensywy Brusiłowa jako jednego z historycznych przypadków, kiedy to jego zdaniem Rosja wykrwawiała się w imię cudzych interesów i ponosiła straty nieproporcjonalne do własnych korzyści. Moja grzeczna uwaga, że przecież operacja mogła skończyć się dla Rosjan znacznie lepiej, a jej złe zaplanowanie i przeprowadzenie nie było bynajmniej winą Anglików i Francuzów, lecz ich własnej niekompetencji, praktycznie zakończyła nie tylko naszą rozmowę, lecz również znajomość. Interlokutor nie miał akurat możliwości zagrożenia mi sankcjami energetycznymi ani bronią atomową, niemniej, sądząc po jego minie, pewnie chętnie by to zrobił. W ówczesnej sytuacji jednak to on stracił więcej na zerwaniu kontaktów. Dzisiejsza Rosja zachowuje się tak samo jak „mój” pułkownik. Zrzuca winę za własne błędy na innych, a potem stara się ich ukarać i pogrąża się jeszcze bardziej.