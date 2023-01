W tym roku kwalifikacja wojskowa ma zostać ogłoszona 16 marca i potrwa od 3 kwietnia do 30 czerwca. Obowiązek stawiennictwa dotyczy mężczyzn w wieku 19 lat oraz od 20 do 24 lat bez orzeczonej kategorii, a także kobiet, które mają kwalifikacje przydatne w wojsku. W sumie musi zgłosić się ok. 280 tys. osób. To dobra okazja, aby przekonać chociaż niewielką część z nich, by rozważyli wstąpienie do służby wojskowej. - Kwalifikacja, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy u naszego sąsiada toczy się wojna, jest niezbędna. Dodatkowo wojskowi, którzy zasiadają w komisji, powinni młodym ludziom przez ten krótki czas przybliżać zalety służby w armii - mówi prof. Bogusław Pacek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, generał dywizji w stanie spoczynku.