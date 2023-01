Reklama

W sobotę podczas wspólnej konferencji z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem, premier Mateusz Morawiecki pytany był, czy Polska skorzysta z pieniędzy, które Stany Zjednoczone przekażą na uzupełnienie sprzętu przekazanego przez kraje Ukrainie. "Tak, część pieniędzy funduszy europejskich, amerykańskich zaczyna trafiać do Polski. My dyskutujemy również o tym, w jaki sposób pozyskać sprzęt, który wchodzi w miejsce tego, który my przekazaliśmy Ukrainie. Prowadzone są także rozmowy z Niemcami o tym, aby do Polski trafiły również systemy Patriot" - powiedział premier. "To jest duża wygrana w naszych rozmowach, że mamy zysk podwójny. I wzmocnienie bezpieczeństwa w Ukrainie, poprzez obronę ukraińskiego nieba, ale mamy również wzmocnienie naszej obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej" - podkreślił.

Gdzie i kiedy do Polski trafi system Patriot?

"Doprowadziliśmy do tego, że Ukraina otrzyma system Patriot" - mówił w sobotę w Warszawie szef MON Mariusz Błaszczak. "Naszym celem jest to, żeby na południowym wschodzie graniczyć z niepodległą Ukrainą, a nie z Rosją" - powiedział Morawiecki. Szef MON odpowiedział, gdzie i kiedy do Polski trafi system Patriot. "Te wyrzutnie, jeszcze nie wiemy do końca ile, trafią do województwa lubelskiego. Naszym sukcesem jest to, że będą one wpięte w nasz, polski system obronny, a więc to dowódca operacyjny będzie dowodził tymi Patriotami i to jest cel, który sobie stawialiśmy podczas negocjacji. I ten cel został spełniony" - powiedział minister.

Odniósł się również do decyzji Niemiec i USA o przekazaniu takich baterii na Ukrainę. "System Patriot, który trafi na Ukrainę - amerykański i niemiecki - spowoduje wzrost bezpieczeństwa również w naszym kraju. Dlatego, że zminimalizuje ryzyko takiego zdarzenia, z jakim mieliśmy do czynienia 15 listopada ubiegłego roku (gdy podczas rosyjskiego ostrzału rakietowego Ukrainę na polskie terytorium blisko granicy polsko-ukraińskiej w Przewodowie spadł pocisk, powodując śmierć dwóch osób - PAP), a także zminimalizuje ryzyko blackoutów na Ukrainie, a więc kolejnej fali migracji" - powiedział.

"Odnieśliśmy, tak jak mówił premier Morawiecki, podwójne zwycięstwo jeśli chodzi o sprawy zapewnienia bezpieczeństwa przeciwrakietowego i przeciwlotniczego" - podkreślił Błaszczak.

"Razem z panem prezydentem prowadzimy rozmowy, które miałyby zmierzać w kierunku zbudowania szerszej koalicji państw, które mogłyby przekazywać ciężki, nowoczesny sprzęt. Rozmowy się toczą, rozmawiałam o tym z kanclerzem Scholtzem i sądzę, ze w najbliższych kilku dniach możemy więcej w tej kwestii wiedzieć" - mówił premier Morawiecki.

Podkreślił, że "my sami, na ten moment, nie zamierzamy przekazywać naszych czołgów" - powiedział, pytany o doniesienia "Washington Post" dot. przekazania Ukrainie czołgów Leopard II.

Autorka: Marta Stańczyk, Edyta Roś