Nie wiadomo, czy w kwestii niemieckich patriotów w Polsce zmieni coś oficjalna deklaracja po czwartkowej rozmowie kanclerza Olafa Scholza z prezydentem USA Joem Bidenem, według której jedną baterię systemu Berlin wyśle także do Ukrainy . Jeszcze kilka tygodni temu taki scenariusz wydawał się zupełnie nieprawdopodobny, a propozycja Jarosława Kaczyńskiego, powtórzona później przez Mariusza Błaszczaka, by Niemcy zamiast do Polski wysłali system Patriot do Ukrainy, została przez stronę niemiecką odrzucona. Zmiana nastąpiła najpewniej pod naciskiem innych sojuszników. Pod koniec grudnia Stany Zjednoczone zadeklarowały, że przekażą ten system przeciwrakietowy Ukrainie. Z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski taki obrót spraw jest bardzo korzystny: nie dość, że patrioty trafią do Ukrainy, to także obrona naszych wschodnich granic zostanie dodatkowo wzmocniona w obszarze obrony przeciwrakietowej.