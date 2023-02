RCB poinformowało w piątek, że prognozy wskazują, że wiatr będzie wiał ze średnią prędkości od 50 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h w głębi lądu, a na wybrzeżu do 125 km/h. "Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy z piątku na sobotę i rano w sobotę" - podało RCB.

W związku z tym, uruchomiony został SMS-owy system ostrzegania o zagrożeniu tzw. Alert RCB.

“Możliwe przerwy w dostawie prądu”

Do mieszkańców całego kraju wysyłany jest sms o treści: "Uwaga! W nocy i jutro (17/18.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr".

RCB przypomniało też, by pamiętaj, aby usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr; przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami; zamknąć okna i drzwi, pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe; nie zatrzymywać się pod drzewami, zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz; przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii, gdyż wiatr może uszkodzić linie energetyczne oraz uważać podczas jazdy samochodem, ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, a przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

"O przypadkach, które Waszym zdaniem mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112" - podkreśliło RCB.