Współpraca w obszarze strategicznych technologii

Nowa Zelandia została zapytania, czy chce wziąć udział w drugim filarze AUKUS, który obejmuje dzielenie się strategicznymi technologiami, takimi jak na przykład komputery kwantowe.

“Zaproponowano nam możliwość rozmowy o tym, czy moglibyśmy lub czy chcemy brać udział w drugim filarze AUKUS. Wskazałem, że chcemy to zbadać i to wszystko, co zaszło” – powiedział nowozelandzki minister.

Członkostwo w AUKUS

AUKUS to trójstronne partnerstwo w obszarze bezpieczeństwa pomiędzy USA, Wielką Brytanią i Australią, które powołano do życia w sierpniu 2021 roku. Na mocy wspólnych ustaleń państw AUKUS Australia ma pozyskać osiem okrętów podwodnych o napędzie atomowym. Nowa Zelandia, która prowadzi politykę bez atomu, zadeklarowała, że nie chce stać się pełnym członkiem AUKUS.

“Nowa Zelandia pod tym względem nie jest częścią AUKUS i nie będziemy brali udziału w rozwiązaniach dotyczących okrętów podwodnych o napędzie atomowym” – powiedział wczoraj premier tego kraju Chris Hipkins.

Zapytany, że Nowa Zelandia mogłaby zaangażować się w filar AUKUS dotyczący dzielenia się informacjami, Hipkins odpowiedział, że nie podjęto jeszcze decyzji w tym zakresie.