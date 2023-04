Jak pisze Politico, jeden z dokumentów zawiera plan lotów ukraińskich śmigłowców ofiarowanych Ukrainie przez Chorwację. Loty te miałyby odbywać się „przez przestrzeń powietrzną Węgier”.

Jeśli informacje znalazłyby potwierdzenie, przeczyłoby to całej narracji rządu w Budapeszcie o nieprzepuszczaniu broni przez swoje terytorium w obliczu wojny na Ukrainie. Węgry tłumaczą taką postawę niechęcią do eskalacji konfliktu, wzywając do rozpoczęcia rozmów pokojowych.

„Zaprzeczałoby to również doniesieniom prasowym o tym, że śmigłowce miałyby być przekazane drogą lądową lub poprzez loty do Polski” – dodaje Politico.

Na początku marca media poinformowały, że Węgry biorą udział w szkoleniu ukraińskich żołnierzy. Ministerstwo obrony Węgier uściśliło wówczas, że chodzi o szkolenie ukraińskich lekarzy wojskowych, a Budapeszt czyni to „z powodów humanitarnych”.

Pod koniec marca rząd Chorwacji ogłosił plan przekazania Ukrainie 14 śmigłowców Mi-8.

Z Budapesztu Marcin Furdyna (PAP)