Decyzja została podana do wiadomości w momencie, gdy ministrowie obrony około 40 państw spotykają się w amerykańskiej bazie wojskowej Ramstein w Niemczech w ramach grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy, aby skoordynować kolejne dostawy broni dla kraju odpierającego inwazję Rosji.

Według agencji AP, 31 Abramsów zostanie przywiezionych do bazy szkoleniowej Grafenwoehr w RFN pod koniec maja, a ukraińscy wojskowi rozpoczną szkolenie kilka tygodni później. Potrwa ono ok. 10 tygodni.

Czołgi Abrams wykorzystywane do szkolenia nie będą jedynymi, jakie zostaną przekazane Ukrainie do walki z Rosją. Kolejnych 31 czołgów M1-Abrams jest obecnie modernizowanych w Stanach Zjednoczonych i trafią na linię frontu, gdy będą gotowe do użycia.

Według zamierzeń władz USA, jakie ujawniły źródła agencji AP, w momencie, gdy modernizowane obecnie czołgi będą gotowe, ukraińscy żołnierze mają być już wyszkoleni do ich obsługi. W treningu weźmie udział ok. 250 Ukraińców - część z nich będzie się uczyć obsługi czołgów, a część ich naprawy i konserwacji.

Możliwe jest również, że po pierwszych 10 tygodniach, zostanie przeprowadzone dodatkowe szkolenie dotyczące działań bojowych i manewrowania czołgami. (PAP)