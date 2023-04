Reklama

"Kolejny krok w programie PILICA+. Podpisano umowy na dostawę wyrzutni iLauncher i pocisków CAMM oraz przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich PSR-A PILICA. To skokowy wzrost możliwości rażenia celów powietrznych i zwiększenie zdolności polskiej obrony powietrznej" - napisał Błaszczak na Twitterze.

PILICA i PILICA+ to przeciwlotnicze systemy bardzo krótkiego zasięgu

PILICA i PILICA+ to przeciwlotnicze systemy bardzo krótkiego zasięgu - ich zadaniem jest zwalczanie m.in. dronów, śmigłowców, samolotów czy pocisków manewrujących na dystansie do 5 km; służą do ochrony np. lotnisk czy zgrupowań wojsk, a także m.in. osłony baterii Patriot systemu WISŁA. Pierwszy seryjny zestaw tego typu przekazano do służby w marcu ubiegłego roku, wcześniej, od 2020 r., w użyciu były zestawy prototypowe.

Jak wskazuje Agencja Uzbrojenia, system PILICA+ będzie obejmował elementy PSR-A PILICA, czyli: stanowisko dowodzenia, radar krótkiego zasięgu, 6 jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, podsystem łączności oraz pojazdy amunicyjne i transportowe, które zostaną uzupełnione o wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu i radary BYSTRA, a w dalszej kolejności także armaty przeciwlotnicze z amunicją programowalną oraz system do zwalczania dronów.

Pociskami rakietowymi używanymi w tym systemie będą właśnie brytyjskiej produkcji pociski CAMM, wystrzeliwane z wyrzutni iLauncher.