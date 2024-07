Wyrzutnia iLauncher w polskim malowaniu

Agencja Uzbrojenia na swoich social media udostępniła zdjęcie wyrzutni iLauncher wraz z enigmatycznym opisem: "PILICA+ in processing…”. Początkowo zdjęcie może nie wyróżniać się niczym szczególnym, ale wprawne oko dostrzeże jedną różnicę. Po raz pierwszy wyrzutnia iLauncher została pokazana w całości w polskim kamuflażu.

Dotychczas wyrzutnie iLauncer podziwiać można było w niespersonalizowanym oliwkowym kamuflażu. Jest tak często ze świeżo dostarczonym zza granicy sprzętem wojskowym. Zmiana malowania, choć z pewnością nie wpływa na jakość naszej obrony przeciwlotniczej, to jest symboliczną zmianą.

Pilica+ w Wojsku Polskim?

Bardziej zagadkowy pozostaje jednak opis zdjęcia. Pilica+ to program mający na celu stworzenie 23 baterii obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu. Początkowo pozyskano w ramach programu sześć baterii w standardzie Pilica. Na każdą z tych baterii składał się izraelski radar ELM-2106NG, 6 jednostek ogniowych (JO), jedno stanowisko dowodzenia oraz dwa pojazdy transportowe i dwa amunicyjne. Umowa na baterie została podpisana 24 listopada 2016 roku i zrealizowana do 30 listopada 2023 roku.

Każda JO to w praktyce Jelcz, na którym usadowiona została zdwojona armata kal. 23 mm ZUR-23-2SP Jodek z dwoma wyrzutniami pocisków Grom/Piorun. Takie rozwiązanie pozwala niskim kosztem eliminować mniej wymagające cele. Ograniczeniem jest jednak odległość rażenia, która wynosi ok. 7 km. To sprawia, że bateria Pilicy jest zestawem obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu (ang. VSHORAD).

Od podpisania pierwszej umowy minęło jednak sporo czasu i docelowa konfiguracja uległa zmianie. Do każdej z baterii dodany został system antydronowy polskiej produkcji, dwie wyrzutnie iLauncher, polski radar Bystra (w miejsce izraelskiego) i stanowisko dowodzenia ZENIT-MP+. Wyrzutnie iLauncher są produkowane przez europejską spółkę MBDA. Używane przez nie pociski CAMM mają zasięg przekraczający 20 km, co sprawia, że cała bateria staje się systemem krótkiego zasięgu (SHORAD).

Wyrzutnie iLauncher — kręgosłup polskiej tarczy przeciwlotniczej

Umowy na baterie systemu Pilica+ zostały podpisane w latach 2022-2024. Przewidują one powstanie łącznie 22 baterii (wliczając w to sześć baterii Pilicy, które zostaną podniesione do standardu Pilica+). Zgodnie z podpisanymi umowami, pierwsze z 44 wyrzutnie iLauncher dla Pilicy+ zostaną dostarczone w 2025 roku. Jest jednak możliwe, że prezentowana wyrzutnia w polskim kamuflażu wejdzie w skład baterii Pilicy+.

Oprócz Pilicy, polskiego nieba strzec będzie także 8 baterii Wisły (z wyrzutniami Patriot) oraz 23 baterie Narwi. Narew opierać się będzie właśnie o wspomniane wyrzutnie iLauncher dla pocisków CAMM oraz CAMM-ER (o zasięgu zwiększonym do 45 km). Dotychczas wojsko otrzymało jedynie pierwszą baterię, tzw. Małą Narew.

To zubożona bateria Narwi, która ma pomóc rozpocząć szkolenie i opracowanie odpowiednich procedur. Odbyły się już nawet pierwsze strzelania. Mała Narew składa się z 6 wyrzutni iLauncher — po 3 w każdej jednostce ogniowej. Umowy przewidują, że znajdujące się w Małej Narwi wyrzutnie trafią właśnie do Pilicy+, a każda z 23 baterii systemu Narew otrzyma nowe (jeszcze niewyprodukowane) wyrzutnie. Możliwe więc, że na pierwszych wyrzutniach trwają prace mające na celu dostosowanie ich do współpracy z elementami baterii Pilica+.