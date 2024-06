Odnosząc się do trwających od tygodni wzmożonych rosyjskich ataków powietrznych na Charków - drugie co do wielkości ukraińskie miasto - prezydent Zełenski zażądał od Zachodu kolejnych dostaw systemów obrony przeciwlotniczej oraz zgody na atakowanie celów w głębi terytorium Rosji. "Rosyjskie siły powietrzne muszą zostać zniszczone w miejscach dyslokacji wszelkimi możliwymi skutecznymi środkami" - oświadczył prezydent Zełenski, cytowany przez niemiecką agencję dpa.

W opinii prezydenta Zełenskiego, niedawne zniesienie przez państwa zachodnie zakazu używania dostarczanego Ukrainie uzbrojenia do ostrzału przygranicznego terytorium Rosji już przyniosło rezultaty. "Część rosyjskiego potencjału terrorystycznego została zniszczona, ale tylko część. Trzeba lepiej bronić Ukraińców. Do tego potrzebujemy broni dalekiego zasięgu. Negocjacje w tej sprawie trwają" - podkreślił prezydent Zełenski, dodając, że spodziewa się postępów w tej kwestii w najbliższych tygodniach.

Ukraiński przywódca odnotował również postęp w rozmowach na temat członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. W miniony piątek UE zatwierdziła rozpoczęcie 25 czerwca rozmów akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią.(PAP)