Amerykańskie władze przestaną m.in. wydawać wizy rosyjskim inspektorom, a także przestaną dostarczać Rosji aktualizację danych, obejmującą kompleksowe bazy danych dotyczące obiektów i sił jądrowych podlegających traktatowi Nowy START - podał Departament Stanu w oświadczeniu. Decyzja zapadła po tym, jak Rosja potwierdziła, że "nie wywiąże się ze swojego zobowiązania do dostarczenia półrocznej aktualizacji danych w dniu 30 marca 2023 r."

Brak przepływu informacji

Strony traktatu powinny, w myśl jego postanowień, wymieniać się bazami danych dwa razy w roku, w marcu i we wrześniu. Począwszy od czwartku, Stany Zjednoczone zaczynają również wstrzymywać powiadomienia związane z energią jądrową, w tym aktualizacje statusu elementów objętych paktem, takich jak pociski rakietowe i wyrzutnie.

Waszyngton będzie nadal przekazywał Moskwie powiadomienia o wystrzeleniu międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM) i pocisków balistycznych wystrzeliwanych z okrętów podwodnych (SLBM), co jest wymogiem wynikającym z porozumienia z 1988 r. w sprawie powiadomień o wystrzeleniu pocisków balistycznych; będzie też informować Rosję o ćwiczeniach objętych odrębnym traktatem, zawartym w roku 1989 - wynika z oświadczenia Departamentu Stanu.

Zamrożony program New Start

Stany Zjednoczone nie będą już także ułatwiać Rosjanom przeprowadzania inspekcji amerykańskich działań nuklearnych objętych Nowym Układem START. Wymiana danych telemetrycznych z wystrzeliwanych pocisków ICBM i SLBM również nie będzie już prowadzona - czytamy w powiadomieniu.

Władimir Putin pod koniec lutego 2023 r. formalnie zawiesił udział Moskwy w porozumieniu w odwecie za wsparcie Waszyngtonu dla Ukrainy.

Podpisany w 2010 roku układ Nowy START ogranicza liczbę rozmieszczonych przez Rosję i USA strategicznych głowic nuklearnych do maksymalnie 1550. Umowa ograniczyła również liczbę wyrzutni i ciężkich bombowców zdolnych do przenoszenia broni jądrowej do 800, a także stworzyła system wzajemnej inspekcji i powiadamiania.

