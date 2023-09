W poniedziałek w Toruniu szef MON poinformował o zatwierdzeniu umowy ramowej na dostawę 486 wyrzutni rakietowych HIMARS w ramach programu HOMAR-A dla polskiej armii.

Wybory a sprawa wojska

Błaszczak odniósł się do przedstawionego w weekend programu KO dotyczącego obronności. "W ostatni weekend opozycja przedstawiła swój program dotyczący obronności. Zarzucają nam, że upolityczniamy wojsko, a sami przedstawiają kandydatów, którzy są emerytowanymi dowódcami Wojska Polskiego" – mówił Błaszczak.

Podkreślił, że emerytowani wojskowi mają prawo do startu w wyborach. "Są jednak kandydatami obozu politycznego, który osłabiał Wojsko Polskie, likwidując jednostki wojskowe" – wskazał szef MON.

Czyja kopuła antyrakietowa jest lepsza?

Jak mówił, opozycja chce, by Polska dołączyła do europejskiej kopuły antyrakietowej. "To dużo mniej zaawansowane rozwiązanie niż to, które Polska konsekwentnie realizuje we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią" – ocenił minister i dodał: "Nasze rozwiązanie jest dużo bardziej zaawansowane i zakłada znaczący udział polskiego przemysłu zbrojeniowego w budowie wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej".

Podkreślił, że płynące ze strony opozycji deklaracje dot. dołączenia Polski do europejskiej kopuły antyrakietowej, wynikają "z próby spłacenia długu poparcia, który mają u naszego zachodniego sąsiada". "W ten sposób próbują spłacać ten dług" - oświadczył.

Szef MON skomentował również zapowiadany przez przedstawicieli opozycji, przegląd podpisanych przez MON umów i awansów w Wojsku Polskim. "To kolejna deklaracja mówiąca o rozwiązywania umów, które my zawarliśmy. To również deklaracja stanowiąca o zwolnieniu z Wojska Polskiego tych ludzi, z którymi dokonałem przełomu - jeżeli chodzi o modernizację wyposażenia Wojska Polskiego" - powiedział. Ocenił, że wszystkie te działania zmierzają do wyrządzenia szkody polskiej obronności.

Autorzy: Daria Al Shehabi, Tomasz Więcławski