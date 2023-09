Według kierującego organizacją Alfredo Romero Wenezuela pod rządami Nicolasa Maduro jest krajem postępującym ze swoimi oponentami politycznymi tak jak reżimy w Rosji, Chinach i na Kubie, prześladuje ich.

“Obecnie w wenezuelskich zakładach karnych osadzonych jest 282 więźniów politycznych”, sprecyzował Romero.

Według władz Foro Penal większość uwięzionych z motywów politycznych obywateli Wenezueli krytykowała politykę Maduro, prowadzącą do coraz większego zubożenia kraju i osamotnienia na arenie międzynarodowej.

Nicolas Maduro doszedł do władzy po wyborach prezydenckich zorganizowanych w 2013 r. Wcześniej był bliskim współpracownikiem sprawującego urząd głowy państwa pomiędzy 1999 r. a 2013 r. Hugo Chaveza.

Zwycięstwo wyborcze Maduro w 2019 r. ogłoszone przez jego urzędników nie zostało uznane przez USA, większość państw Ameryki Łacińskiej oraz kilkanaście krajów Europy, które wskazały na liczne naruszenia prawa wyborczego. Za tymczasową głowę państwa te uznały wówczas nieformalnego lidera wenezuelskiej opozycji Juana Guaido. Stał on na czele rządu tymczasowego do grudnia 2022 r. W kwietniu br. Guaido opuścił Wenezuelę, aby przez Kolumbię udać się do USA.

