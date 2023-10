Błaszczak uczestniczył w czwartek w otwarciu pierwszego etapu inwestycji "Kobyłka" - Mazowieckiego Centrum Produkcyjno-Serwisowego.

Radary z offsetu

Szef MON przekazał, że Mazowieckie Centrum Produkcyjno-Serwisowe, wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), jest gotowe do tego, aby prowadzić produkcję radarów.

"Miałem przyjemność i zaszczyt podpisać umowę offsetową, na podstawie, której PIT-RADWAR będzie produkował elementy do radaru dookólnego, czyli najnowocześniejszego radaru, który będzie stanowił wyposażenie systemu Patriot w Stanach Zjednoczonych i w Polsce" - poinformował minister.

Radary dla polskich systemów obrony przeciwlotniczych

Szef MON ocenił, że jest "to przyszłość zakładu". "Nie tylko te radary, również radary do systemu Narew. To są bardzo dobre produkty. Dzięki tej inwestycji moce produkcyjne PIT-RADWARU potroją się" - dodał.

Jak przekazało MON na Twitterze, inwestycja w Kobyłce pozwoli na rozbudowę potencjału produkcyjno–serwisowego spółki PIT-RADWAR. Jak przekazał resort, w oddawanych do użytku obiektach realizowane będą prace związane z montażem oraz serwisowaniem stacji radiolokacyjnych, systemów dowodzenia oraz wchodzących w skład wielowarstwowych systemów obrony przeciwlotniczej „Pilica”, „Narew” oraz „Wisła”.

Autor: Olga Łozińska, Mikołaj Małecki