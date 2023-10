Nielegalni migranci szybciej opuszczą Niemcy

„Zapewniamy, że osoby bez prawa pobytu szybciej opuszczą nasz kraj” – podkreśliła w środę w Berlinie minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD). Ograniczenie nielegalnej migracji ma pomóc osobom, chronionym przez prawo azylowe. Planowane jest m.in. rozszerzenie uprawnień władz i zaostrzenie działań przeciwko przemytnikom ludzi.

Za pomocą ustawy, którą musi jeszcze zostać przyjęta przez Bundestag, rząd federalny chce w krótkim terminie ograniczyć liczbę nieskutecznych deportacji. „Jest to konieczne, abyśmy mogli w dalszym ciągu wywiązywać się z naszej humanitarnej odpowiedzialności za ludzi, których musimy chronić przed wojną i terroryzmem, takich jak 1,1 miliona obywateli Ukrainy” – wyjaśniła Faeser.

Deportacje przestępców i osób niebezpiecznych

Możliwość łatwiejszego wydalenia z kraju obejmować będzie członków organizacji przestępczych. „Szczególnie ważne jest bardziej konsekwentne deportowanie przestępców oraz niebezpiecznych osób, co do których służby bezpieczeństwa mają podejrzenia, że mogą się one dopuszczać poważnych aktów przemocy, w tym ataków terrorystycznych” – dowiedziała się dpa.

Z informacji rządu federalnego wynika, że w okresie od stycznia do czerwca br. z Niemiec wykonano łącznie 7861 deportacji. W analogicznym okresie ubiegłego roku odbyło się 6198 deportacji.

„Poprzez swój projekt ustawy, Faeser pragnie zapewnić bardziej spójną realizację deportacji. Często jednak w krajach pochodzenia brakuje chęci do współpracy” – zauważa dpa.

Rzecznik ds. polityki wewnętrznej grupy parlamentarnej CDU/CSU Alexander Throm z zadowoleniem przyjął usunięcie przeszkód w deportacjach. „Najważniejsze jest jednak spowolnienie niepohamowanego napływu migracji azylowej, ograniczenie nielegalnych wjazdów do Niemiec i do Europy” – stwierdził Throm. (PAP)