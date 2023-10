Dyskusja o migracji

Scholz stwierdził w rozmowie z telewizją ARD, że w kraju jest „zbyt wielu uchodźców” i podkreślił chęć wprowadzenia „praktycznych rozwiązań” w polityce azylowej. Zaprosił on przedstawicieli koalicji "sygnalizacji świetlnej" (SPD-Zieloni-FDP), premierów landów i przewodniczącego opozycyjnej CDU na rozmowy na ten temat. - Jestem przekonany, że odpowiada to dokładnie oczekiwaniom obywateli. Nie jest to błahy spór, w którym każdy chce ugrać coś dla siebie, ale rozmowa o praktycznych rozwiązaniach, które faktycznie zrobią różnicę - powiedział.

Scholz spodziewa się, że w piątkowy wieczór w dyskusji udział wezmą prelegenci Konferencji Premierów Boris Rhein (CDU) i Stephan Weil (SPD), a także przewodniczący unijnej grupy parlamentarnej Friedrich Merz. Wcześniej premierzy we Frankfurcie nad Menem omówią m.in. politykę migracyjną.

Premier Dolnej Saksonii Stephan Weil (SPD) chce rozróżnienia migrantów pod względem możliwości ubiegania się o stały pobyt w kraju. Zwrócił on uwagę, że „są ludzie, którzy uzyskują dostęp do Niemiec w drodze oszustwa”. - Nie należy tego nagradzać możliwością podjęcia pracy. Ale w wielu, w ogromnej większości przypadków, jest inaczej – stwierdził Weil.

Jaka kwota na migrantów?

Weil wcześniej zażądał od rządu federalnego większych pieniędzy na sfinansowanie kosztów opieki nad uchodźcami. - Rząd federalny nie chce obecnie płacić więcej niż 5 tys. euro na uchodźcę; wspólnie z gminami zakładamy, że ryczałt musi wynosić 10 tys. euro – powiedział polityk SPD w czwartek w rozmowie z „Rheinische Post”.

Głównym żądaniem landów jest to, aby nie było już stałej kwoty, lecz aby wkład rządu federalnego opierał się na aktualnej liczbie uchodźców. Według Weila osiągnięto już porozumienie z rządem federalnym w kwestii systemowej i wysokość wsparcia w przeliczeniu na osobę nadal wymaga negocjacji. - Wiele gmin słusznie zwraca uwagę, że obecnie są znacznie przytłoczone finansowo. Im więcej osób przyjedzie, tym droższe będzie utworzenie dodatkowych miejsc zakwaterowania i opieki – stwierdził Weil.

Pomoc w znalezieniu pracy

W środę minister gospodarki Robert Habeck (Zieloni) powiedział, że wprowadzone zostaną przepisy, które ułatwią uchodźcom znalezienie pracy. Federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD) przedstawiła projekt ustawy, który ma ułatwić powroty migrantów do krajów ich pochodzenia. - Liczba osób przybywających dzisiaj jako uchodźcy jest zbyt wysoka. Zwłaszcza gdy wiemy, że nie odbywa się to w sposób uporządkowany – podkreślił Scholz w ARD.

Według Habecka celem tzw. pakietu migracyjnego jest „złagodzenie lub skanalizowanie części presji związanej z imigracją w gminach”. Jednocześnie polityk Zielonych przyznał, że „jeden środek, nawet dwa środki i dziesięć środków nie rozwiąże całości problemu”.