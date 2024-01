Po informacji o tym, że tylko kilka czołgów Leopard 2, które Niemcy dostarczyły Ukrainie, jest nadal w użyciu, ponieważ uszkodzone lub zużyte komponenty nie mogą być wymienione wystarczająco szybko, polityk partii Zielonych, przewodniczący komisji ds. europejskich w Bundestagu Anton Hofreiter, powiedział gazecie "Augsburger Allgemeine": "Oczekuję, że niemiecki rząd zapewni znaczną poprawę dostaw części zamiennych".

Podkreślił, że "wola zdecydowanej większości w parlamencie jest tutaj jasna i rząd federalny musi w końcu skutecznie ją wdrożyć".

Zdaniem rzecznika opozycyjnej grupy parlamentarnej CDU/CSU ds. polityki obronnej, Floriana Hahna, rząd SPD, Zielonych i FDP swoją niezdecydowaną i bezsilną polityką pozostawia Ukrainę własnemu losowi.

To dotyczy także kwestii pocisków Taurus, o które Ukraina bezskutecznie prosi Niemcy od miesięcy. "Jeśli w urzędzie kanclerskim i ministerstwie obrony nie dojdzie wreszcie do ponownego przemyślenia, jeśli pilnie potrzebne pociski manewrujące Taurus nie zostaną wreszcie dostarczone, porażka Ukrainy doprowadzi do jeszcze większego zagrożenia dla Niemiec", podkreślił Florian Hahn w rozmowie z "Augsburger Allgemeine".