Prezydent Wołodymyr Zełenski odbył wizytę w Waszyngtonie, próbując zapewnić Kijowowi kontynuację pomocy finansowej, którą największy sojusznik jego kraju nieustannie zapewnia Ukrainie od pierwszych dni inwazji Rosji w lutym 2022 roku.

Reklama

Choć Republikanie nie wykazali jeszcze chęci ustąpienia w tej sprawie, Zełenski nie zakończył swojej podróży z pustymi rękami. Na konferencji prasowej prezydent USA Biden powiedział, że zatwierdził kolejną wypłatę w wysokości 200 milionów dolarów.

Jak pokazuje infografika portalu statista.com wykorzystująca dane z narzędzia Ukraine Support Tracker prowadzonego przez Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii, Stany Zjednoczone są zdecydowanie najważniejszym partnerem Ukrainy w zakresie dostarczanej pomocy wojskowej od początku wojny.

Reklama

/> />

Które kraje chcą przekazać Ukrainie najwięcej środków?

Patrząc na zadeklarowane zobowiązania w okresie od 24 stycznia 2022 r. do 31 października 2023 r., wyniosły one w przypadku USA łącznie 43,9 mld euro.

Drugim największym dostawcą uzbrojenia dla Ukrainy są Niemcy. Zadeklarowana pomoc wojskowa naszych zachodnich sąsiadów szacowana jest na 17,1 mld euro. Kolejna jest Wielka Brytania (6,6 mld euro), a za nią Unia Europejska, która na cele wojskowe obiecała przekazać Ukrainie 5,6 mld euro.

Sprzęt wojskowy o wartości powyżej 3 mld euro przekazały lub obiecały przekazać jeszcze trzy kraje europejskie: Norwegia (3,6 mld euro), Dania (3,5 mld euro) i Polska (3 mld euro).

>>> PFRON dofinansuje zakup auta. W grę wchodzą ogromne kwoty

Wsparcie humanitarne i finansowe dla Ukrainy

Poza środkami na cele militarne na Ukrainę szerokim strumieniem płyną pieniądze przeznaczone na pomoc humanitarną i finansową.

W takim ujęciu największym darczyńcą pomocy dla Ukrainy, głównie dzięki zadeklarowanej pomocy finansowej w wysokości 77,1 mld euro, są instytucje Unii Europejskiej. Dodając do tego pomoc humanitarną, łączna kwota zadeklarowanej europejskiej pomocy (okres od 24 stycznia 2022 r. do 31 października 2023 r.) rośnie do 84,9 mld euro.

Największy partner Ukrainy w zakresie pomocy wojskowej od początku wojny, Stany Zjednoczone, przeznaczyły na pomoc łącznie 71,4 miliarda euro, biorąc pod uwagę także wsparcie finansowe i humanitarne.

Kolejnymi są Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia, Japonia, Kanada i Polska, z deklaracją pomocy na poziomie 4,3 mld euro.