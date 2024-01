Guler przypomniał, że parlament obecnie ma przerwę w obradach, która zakończy się 16 stycznia, a po wznowieniu prac na początek zajmie się innymi ważnymi sprawami, natomiast kwestię szwedzkiej kandydatury może umieścić w swoim porządku obrad w "najbliższych tygodniach". Nie określił, jednak kiedy będzie miało to miejsce.

28 grudnia ub.r. agencja AFP poinformowała, powołując się na źródła parlamentarne, że parlament Turcji nie przeprowadzi głosowania nad wnioskiem Szwecji o akcesję do NATO wcześniej niż w połowie stycznia.

Reklama

Komisja spraw zagranicznych parlamentu Turcji 26 grudnia ub.r. poparła ratyfikację protokołu o przyjęciu Szwecji do NATO. Wniosek musi być teraz przegłosowany w 600-osobowym parlamencie, w którym większość ma rządzący sojusz prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Następnie prezydent będzie musiał podpisać ustawę.

Turcja przez miesiące blokowała akcesję Szwecji, podkreślając, że Sztokholm powinien robić więcej, by rozprawić się z kurdyjskimi bojownikami w swoim kraju i innymi grupami, które Ankara uważa za zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa narodowego. Szwecja wraz z Finlandią złożyły wniosek o wejście do NATO w maju 2022 roku pod wpływem ataku Rosji na Ukrainę. Finlandia została przyjęta do Sojuszu w kwietniu 2023 r.

Reklama

Wcześniej w tym miesiącu prezydent Erdogan uzależnił ratyfikację wniosku od zatwierdzenia przez Kongres USA prośby Ankary o dostawę 40 samolotów F-16 i części zamiennych.

zm/ adj/