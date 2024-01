"To niezwykle niepokojące. Ubolewamy nad środowym atakiem na ośrodek szkoleniowy ONZ w Chan Junis. Słyszeliście, jak mówiliśmy to już wcześniej, sekretarz Blinken też to już mówił, ale cywile muszą być chronieni, a chroniona natura obiektów ONZ musi być respektowana" - powiedział Patel podczas środowego briefingu.

Skomentował w ten sposób ostrzał przez izraelskie czołgi ośrodka Agencji ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) na południu Strefy Gazy, gdzie chroni się ok. 800 cywilów. Według UNRWA, w ataku zginęło co najmniej 9 osób, a 75 zostało rannych. Izraelskie siły twierdzą, że ostrzelany obszar jest znaczącą bazą militarną Hamasu.

Patel odniósł się też do zarejestrowanego przez kamery brytyjskiej telewizji incydentu, podczas którego zastrzelony został idący z białą flagą w "bezpiecznej strefie" Gazy palestyński mężczyzna. Rzecznik stwierdził, że widział materiał wideo, lecz nie może dokonać oceny tego przypadku, bo nie ma pełnych informacji na temat jego okoliczności.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)