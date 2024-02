Umowa na IBCS podpisana!

29 lutego o godzinie 14 w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych MON wicepremier oraz minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister Obrony Narodowej Paweł Bejda, wzięli udział w ceremonii podpisania umowy na pozyskanie zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową IBCS. System pozyskujemy w ramach amerykańskiego programu FMS (Foreign Military Sales).

System IBCS został przez nas zakupiony w celu realizacji II fazy programu WISŁA oraz programu NAREW. W ramach II fazy programu WISŁA pozyskamy 6 baterii wyrzutni systemu Patriot (M903A2) oraz 23 baterie zestawów NAREW, które bazować będą na wyrzutniach iLauchner z pociskami rodziny CAMM.

Umowa została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa-Ministerstwem Obrony Narodowej a rządem Stanów Zjednoczonych. W zeszłym roku Departament Stanu wyraził zgodę na potencjalną sprzedaż Polsce pakietu obejmującego m.in. 93 stanowiska dowodzenia i kierowania walką EOC (Engagement Operation Centers) oraz 175 radiolinii zintegrowanej sieci kierowania ogniem IFCN (Integrated Fire Control Network). Maksymalna kwota zamówienia miała wynieść 4 mld USD.

Obrona polskiej przestrzeni powietrznej jest dla naszego rządu priorytetem. Polska to drugi po Stanach Zjednoczonych kraj, który będzie dysponował systemem PATRIOT w docelowej konfiguracji — powiedział na ceremonii minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Co i za ile kupujemy?

Dziś wiemy, że aż elementy systemu IBCS zapłacimy łącznie ok. 2,53 mld USD netto, czyli o 37% mniej. Mniejsza cena wynika zapewne m.in. z mniejszego zakresu zamówienia. Zrezygnowaliśmy z radiolinii zintegrowanej sieci kierowania ogniem IFCN, które zastąpimy krajowymi odpowiednikami. Na wycenę miały wpływ także przewidziane w umowie różne próby systemu na terenie USA, z którego wybraliśmy tylko te elementy, które są konieczne.

Szczegółowy zakres kontraktu obejmuje zakup wybranych urządzeń łączności, systemów pasywnej identyfikacji IFF, urządzeń kryptograficznych, realizacja prac nad oprogramowaniem, rozbudowę infrastruktury laboratoryjnej, integrację w ramach systemu IBCS radarów dla systemu WISŁA i NAREW i wyrzutni programu NAREW, a także przeprowadzenie pointegracyjnych testów poligonowych obejmujących współdziałanie wszystkich elementów zestawów NAREW oraz WISŁA. Przedmiotowa umowa zakłada również wsparcie logistyczne, techniczne oraz zapas części zamiennych.

Dostawy elementów systemu mają mieć miejsce równolegle z dostarczaniem dla armii innych elementów systemu WISŁA i NAREW. Amerykanie gwarantują, że zamówiony w ramach dzisiejszej umowy sprzęt dotrze do nas w latach 2024-2031. Do kwoty 2,5 mld USD (czyli ok. 10 mld PLN) należy dodać jeszcze podatek, co da kwotę 12,3 mld PLN brutto.

Offset

To nie pierwsza umowa związana z realizacją II fazy Wisły w tym miesiącu. 20 lutego 2024 roku podpisana została umowa offsetowa, która dotyczyła zwiększenia potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu zbrojeniowego w zakresie wytwarzania elementów i podzespołów dla systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów WISŁA oraz NAREW w obszarze systemu dowodzenia, a także potencjału naukowego wojskowych instytutów badawczych i wojskowego szkolnictwa wyższego.

Dzięki niej Skarb Państwa zapewni częściową niezależność od zagranicznych dostawców, ustanawiając lokalnie zdolności produkcyjne, obsługowo-naprawcze, szkoleniowe oraz badawcze i zaangażowanie – poprzez offset – podmiotów polskiego przemysłu obronnego, jak i również szkolnictwa wojskowego oraz pozytywnie wpłynie na zwiększenie wskaźników dostępności operacyjnej zestawów WISŁA poprzez zapewnienie niezbędnego wsparcia technicznego i wsparcia eksploatacji sprzętu wojskowego w jednostkach wojskowych.

Polska tarcza przeciwlotnicza

IBCS pozwoli na spięcie w jeden system wielu elementów polskiej tarczy obrony przeciwlotniczej. Jej najważniejszymi elementami będzie 8 baterii Wisły (16 jednostek ogniowych) z 64 wyrzutniami Patriot oraz 23 baterie Narwi (46 jednostek ogniowych) z 138 wyrzutniami iLauncher. W system obrony przeciwlotniczej wpięte mają być także fregaty przeciwlotnicze Miecznik. Zamówiliśmy 3 takie okręty.

W ramach polskiej tarczy obrony przeciwlotniczej zamówiliśmy także 22 baterie systemu bardzo krótkiego zasięgu Pilica+. System ten składać będzie się z 2 wyrzutni pocisków CAMM, pocisków ziemia-powietrze polskiej produkcji Piorun oraz działek przeciwlotniczych kalibru 23 mm z amunicją programowalną (6 podwójnych armat przeciwlotniczych w każdej baterii).

Polska tarcza będzie dysponować także wieloma nowoczesnymi radami. Z USA zakupiliśmy 12 najnowszych amerykańskich stacji radiolokacyjnych LTAMDS GhostEye. Dodatkowo w ramach systemu działać mają polskie radary: Sona, P18PL, SPL czy Sajna. Ich pracę wspierać mają samoloty wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW&C Erieye oraz aerostaty zakupione w ramach programu Barbara.