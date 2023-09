Ten system będzie jednym z najlepszych na świecie rozwiązań do obrony nieba. Umowy w ramach programów „Wisła” oraz „Narew”, które zawarto we wtorek, pierwszego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, mają wartość ponad 100 mld zł. Zwyczajowo na tych największych targach zbrojeniowych w regionie przedstawiciele MON podpisują większe kontrakty, ale to, co się wydarzyło, nie ma precedensu.

Aby zrozumieć, co się stało, warto przypomnieć sobie sytuację Ukrainy z ubiegłej zimy, gdy Rosjanie zmasowanymi atakami rakietowymi niszczyli infrastrukturę elektroenergetyczną tego kraju. Oprócz dostarczanych przez Zachód generatorów prądu oraz wzmożonej pracy ukraińskich energetyków mogliśmy obserwować jeszcze głośniejsze apele prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o wsparcie obrońców zestawami do obrony przeciwrakietowej.