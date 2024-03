Premier Szwecji Ulf Kristersson złożył w czwartek dokumenty akcesyjne na ręce sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena w Departamencie Stanu. Tym samym Szwecja oficjalnie stała się 32. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Powitanie Szwecji

"Polska wita Szwecję w gronie państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego" - czytamy w oświadczeniu MSZ opublikowanym na stronie internetowej.

"Jest to ważne wydarzenie wzmacniające jedność wspólnoty euroatlantyckiej" - podkreślił resort spraw zagranicznych.

"Akcesja Szwecji ma istotne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa Polski, regionu Morza Bałtyckiego oraz całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przyczyni się do dalszego wzmocnienia kolektywnej zdolności do odstraszania i obrony NATO w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji" - zaznaczyło MSZ.

Rozszerzenie NATO

Według resortu SZ, przystąpienie Szwecji oraz wcześniej Finlandii do NATO potwierdza, że każde państwo ma suwerenne prawo do wyboru własnych sojuszy. "Decyzje o przystąpieniu do NATO są podejmowane wyłącznie przez członków Sojuszu i państwa aspirujące do członkostwa" - czytamy.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że polityka "otwartych drzwi" NATO pozostaje "istotnym czynnikiem budowania stabilności i bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego i powinna być kontynuowana".

25 lat Polski NATO

"Najlepszym tego przykładem jest Polska, która 25 lat po wstąpieniu do Sojuszu jest ważnym elementem obrony wschodniej flanki w Europie. Jesteśmy przekonani, że współpraca ze Szwecją w ramach NATO i Unii Europejskiej przyczyni się do dalszego wzmocnienia naszego wspólnego bezpieczeństwa" - głosi oświadczenie.

Proces złożenia dokumentów w Departamencie Stanu, będącym depozytariuszem Traktatu Waszyngtońskiego, formalnie kończy proces akcesji Szwecji do Sojuszu. Szwecja stała się w ten sposób 32. członkiem sformowanego w 1949 r. Paktu. Dokończenie procesu akcesji w czwartek było możliwe po tym, jak we wtorek Węgry jako ostatni kraj członkowski sfinalizowały ratyfikację rozszerzenia Sojuszu.

